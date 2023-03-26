«Викривлене відчуття безкарності» – очільник МОН прокоментував ситуацію з умовним строком підліткам за групове зґвалтування

На Закарпатті троє підлітків, що скоїли групове зґвалтування, уникли покарання — суддя присудила по 5 років позбавлення волі, проте звільнила від ув'язнення, призначивши випробувальний термін на два роки. Міністр освіти Оксен Лісовий зреагував на вирок суду, що обурив суспільство.

Відповідне повідомлення глава МОН опублікував у Facebook.

Зауважимо, суд кваліфікував злочин не як зґвалтування, а “насильницькі дії сексуального характеру”. До того ж у дівчинки не було адвоката, її інтереси в суді представляла служба захисту дітей місцевої сільради, в якій мати одного з засуджених працює секретарем.

24 серпня 2021 року зловмисники з села Верхні Ворота заманили односелицю до подвір’я одного з підлітків, а потім – до підвалу. Дівчина знала хлопців, тому погодилася піти разом з друзями. Один з хлопців завдав удару дівчинці, а потім її ґвалтували по черзі. Підлітки знімали епізоди злочинних дій на відео, аби потім шантажувати дитину. Після відео поширили серед однокласників.

Поліцейські встановили, що до злочину причетні 14-річний та двоє 15-річних підлітків. Правоохоронці зібрали докази та повідомили всім трьом про підозру у скоєнні групового зґвалтування неповнолітньої особи, як повідомила речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк “Суспільному”.

На допиті дівчина підтвердила факт зґвалтування, але у суді заявили, що цього не було.

“Згодом одержано висновок судово-медичної експертизи, яким факт зґвалтування не підтверджено. Остаточно підтвердила це інформація, отримана від потерпілої вже під час розгляду справи по суті в суді. Натомість факт сексуального насильства, не пов’язаного з проникненням у тіло особи, таки мав місце”, — розповіла Хижняк.

Новопризначений очільник МОН зауважив, що “кричущий випадок, котрий трапився на Закарпатті потребує негайної синергії правозахисників, громадських активістів, освітянської спільноти і лідерів думки, аби ніякі упередження, ніякі зв’язки, ніякі стигми не стали на шляху справедливого рішення.

Я як батько двох синів, як чоловік, який чимало бачив у житті, стою на думці, що винен завжди лише кривдник. Крапка. Про що цей кейс? Про викривлене відчуття безкарності. Про те, що все можна вирішити і зам’яти”, – мовиться у дописі Лісового.

Міністр запевнив, що спільно з колегами докладе зусиль, аби довести справу до того закінчення, на яке вона заслуговує. Та додав, що суспільство проходили болісні й жертовні трансформації, майдани й війну за цінності, не для того, аби “толерувало принципи, які ефективно працювали в 90-х”.