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«Викривлене відчуття безкарності» – очільник МОН прокоментував ситуацію з умовним строком підліткам за групове зґвалтування

На Закарпатті троє підлітків, що скоїли групове зґвалтування, уникли покарання — суддя присудила по 5 років позбавлення волі, проте звільнила від ув'язнення, призначивши випробувальний термін на два роки. Міністр освіти Оксен Лісовий зреагував на вирок суду, що обурив суспільство.

Неділя, 26 березня 2023, 23:40
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Відповідне повідомлення глава МОН опублікував у Facebook.

Зауважимо, суд кваліфікував злочин не як зґвалтування, а “насильницькі дії сексуального характеру”. До того ж у дівчинки не було адвоката, її інтереси в суді представляла служба захисту дітей місцевої сільради, в якій мати одного з засуджених працює секретарем.

24 серпня 2021 року зловмисники з села Верхні Ворота заманили односелицю до подвір’я одного з підлітків, а потім – до підвалу. Дівчина знала хлопців, тому погодилася піти разом з друзями. Один з хлопців завдав удару дівчинці, а потім її ґвалтували по черзі. Підлітки знімали епізоди злочинних дій на відео, аби потім шантажувати дитину. Після відео поширили серед однокласників.

Поліцейські встановили, що до злочину причетні 14-річний та двоє 15-річних підлітків. Правоохоронці зібрали докази та повідомили всім трьом про підозру у скоєнні групового зґвалтування неповнолітньої особи, як повідомила речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк “Суспільному”.

На допиті дівчина підтвердила факт зґвалтування, але у суді заявили, що цього не було.

“Згодом одержано висновок судово-медичної експертизи, яким факт зґвалтування не підтверджено. Остаточно підтвердила це інформація, отримана від потерпілої вже під час розгляду справи по суті в суді. Натомість факт сексуального насильства, не пов’язаного з проникненням у тіло особи, таки мав місце”, — розповіла Хижняк.

Новопризначений очільник МОН зауважив, що “кричущий випадок, котрий трапився на Закарпатті потребує негайної синергії правозахисників, громадських активістів, освітянської спільноти і лідерів думки, аби ніякі упередження, ніякі зв’язки, ніякі стигми не стали на шляху справедливого рішення.

Я як батько двох синів, як чоловік, який чимало бачив у житті, стою на думці, що винен завжди лише кривдник. Крапка.
Про що цей кейс? Про викривлене відчуття безкарності. Про те, що все можна вирішити і зам’яти”, – мовиться у дописі Лісового.
Міністр запевнив, що спільно з колегами докладе зусиль, аби довести справу до того закінчення, на яке вона заслуговує. Та додав, що суспільство проходили болісні й жертовні трансформації, майдани й війну за цінності, не для того, аби “толерувало принципи, які ефективно працювали в 90-х”.

Як у суді назвали інцидент не “зґвалтуванням”

Згідно з ч. 3 ст. 152  (зґвалтування, вчинене групою осіб) КК України покарання сягає до 12 років позбавлення волі. Підозрюваних взяли під варту без права внесення застави.

Утім 16 березня 2023 року Воловецький районний суд визнав підлітків винними, але за ч. 3 ст. 153 КК України — “вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру, не пов`язаних із проникненням в тіло іншої особи, без добровільної згоди потерпілої особи (сексуальне насильство), вчинене групою осіб щодо неповнолітньої особи”. Суддя Оксана Антонівна Софілканич призначили хлопцям покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, але звільнили від ув’язнення випробувальним терміном два роки.

За словами речниці Закарпатської обласної прокуратури, неповнолітні “розкаялися” та “визнали провину”. За даними місцевого видання “Закарпаття онлайн“, при ухваленні рішення суд спирався “на позитивні характеристики” від представників служби у справах дітей та класних керівників. Педагоги Верхньоворітського ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Софії Малильо заявили, що “скарг на поведінку учнів не було”.

У постраждалої не було адвоката. Інтереси дівчини в суді представляла служба захисту дітей місцевої сільради, в якій мати одного з ґвалтівників працює секретарем.

Зловмисників зобов’язали виплатити потерпілій по 60 тисяч гривень, а також покрити процесуальні витрати в розмірі понад 25 тисяч для кожного.

У прокуратурі вивчають можливість оскарження вироку, на що є 30 днів з дня рішення суду. Чому справу перекваліфікували — невідомо.

Рішення суду викликало хвилю обурення у суспільства

Серед людей, громадських діячів і політиків викликало хвилю обурення інцидент та рішення судді. Телеведуча та блогерка Маша Єфросініна опублікувала пост з підписом: “Скільки коштує ваша совість, пані суддя?”.

“Однокласниці під час свідчень зазначили, що після зґвалтування дівчина стала похмурою і замкнутою. І дуже тяжко переживає пережите”, — написала вона. “А отже, після такого рішення суду жертва зґвалтування буде вимушена продовжити навчання разом з трьома своїми ґвалтівниками”.

Також телеведуча додала: “Скільки коштує совість тих педагогів?”.

Журналіст Віталій Глагола у Facebook обурився, що зловмисників зобов’язали виплатити потерпілій по 60 тисяч гривень. За його словами, суддя встановила “ціну за зґвалтування неповнолітньої” розміром 60 тисяч гривень.

Сценаристка і креативна продюсерка Олена Пшенична зауважила, що вже другий день разом з адвокаткою Роксоланою Герою розбирають справу “на атоми”.

Під публікацією #Букв користувачів найбільше обурило, що причиною для пом’якшення вироку стало те, що хлопці мають повну родину. Деякі писали, що врахування судом “позитивних відгуків за місцем проживання” та повні родини у такій справі, — виглядає як знущання.

  • Вечірки та звинувачення у зґвалтуванні на камеру: скандал навколо блогера Андрія Ярини. 31 січня у соцмережах розгорівся скандал: публіка натрапила на контент з Telegram-каналу одного блогера – Андрія Ярини. Він відомий тим, що заробив гроші на схемі з бінансом, відомою як “Крутити Бінанс”. Контент каналу обурив суспільство та викликав бурхливу реакцію, в якій частина висловила бажання, щоб у справу втрутилися правоохоронці, частина забажала самосуду.
Теги: вирок суду, групове згвалтування, Закарпаття, коментар, МОН, обурення, Оксен Лісовий, справа на Закарпатті

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