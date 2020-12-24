Програма економічного і соціального розвитку Києва у 2021 році, яку винесли на засідання Київради, не відповідає ні вимогам часу, ні очікуванням киян.

Про це заявила голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики, депутат з фракції “Європейська Солідарність” Марина Порошенко, інформує пресслужба “ЄС”.

Вона зазначила, що у фракції “ЄС” детально вивчили програму розвитку столиці. У бюджеті Києва на 2021 рік скоротили фінансування охорони здоров’я. Водночас виділяються мільярди гривень на проєкти, які не будуть завершені у наступному році.

“У нас є великі сумніви, що ця програма відповідає як вимогам часу, так і очікуванням киян. Перше, на що повинні зараз йти кошти – це точно не на сумнівне “велике крадівництво”, а на охорону здоров’я та соціальний захист наших громадян. Але в програмі, яка нам пропонується, ми цього не бачимо”, – наголосила Порошенко.

Також вона закликала колег у Київраді “не повторювати помилок центральної влади, яка шалено втрачає довіру і підтримку”.

“Європейська солідарність” не голосуватиме за цю програму. Водночас депутати фракції запропонували ряд правок, які стосуються нагальних потреб киян.

“Поправки, які я та мої колеги по фракції, внесли до Програми, стосуються нагальних питань. Натомість в проєкті вони проігноровані. І ми бачимо явне викривлення пріоритетів. З одного боку – мільярди гривень на великі проєкти, які ніхто навіть і не збирається завершувати в наступному році. З іншого – скорочення фінансування медицини. І це під час пандемії коронавірусу. Саме тому ці ризики не дають “Європейській Солідарності” вагомих аргументів голосувати за цю програму в тому вигляді, в якому нам її нав’язують. Ми не зможемо цього зробити, поки вона не стане дійсно соціально та економічно орієнтованою на киян”, – резюмувала Марина Порошенко.