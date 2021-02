#Букви розповідають, хто вона така.

Страхова в крові та “ПриватБанку”

У 2016-му році в складі Мінфіну України вона брала участь у процесі націоналізації “ПриватБанку”. У 2017 році Страхова обійняла посаду корпоративного секретаря в націоналізованому “ПриватБанку”.

У тому ж 2017-му вона звільнилася з банку з описом усіх подробиць своєї роботи та життя.

Вона повідомила, що її зарплата в “Приваті” становила 100 тис. грн, чистими вона отримувала 80 тис. грн, але самостійно платила за квитки, готель, телефонні переговори.

“З моменту призначення я працювала одна — якщо в інших банках у корпоративного секретаря є служба — то у мене не було нічого. При цьому я була корпоративним секретарем, проєктним менеджером, юристом, перекладачем, PR-менеджером НС — і навіть персональним асистентом, також довелося закривати першу емісію “Привату”, – написав вона.

“На жаль, навантаження і нерви позначилися на здоров’ї, кожні критичні дні стають для мене пеклом. Таміпул не допомагав в будь-яких кількостях, і кожна кровотеча супроводжувалася блювотою. Одного разу напад був таким сильним, що відчувала, як життя йде з тіла. Вибачте за такі подробиці, але я лежала в крові та блювотній масі у ванній, і мене на землі тримало тільки одне — це була ванна у квартирі подруги”, – описала свій стан Страхова.

Страхова про Беню та націоналізацію “Привату”

Здається, тепер ці її слова згадують частіше, ніж пости про націоналізацію “ПриватБанку”.

А серед них були такі яскраві цитати: “Потрібно розуміти, що націоналізація “Привату” — це не бажання когось в Україні. Ні президент, ні обидва прем’єри не горіли бажанням отримувати собі геморой у вигляді Коломойського. … Чи міг Беня (Ігор Коломойський, – ред.) петляти далі? Шанси були б, якби не його вечірні прогулянки під “Укрнафтою” та сакраментальне “Каву йдеш пити?”. Це зумовило результат історії to big to be гемор. Іноземні інститути не розуміли, як можна залишати 50% розрахункової системи в руках людини, яка погрожує батальйонами”, – писала Страхова.

“Десь у листопаді на якійсь n-ній зустрічі чи то у президента, чи то у Валерії Олексіївни (Гонтаревої, – ред.), чи то в ІВК народилася ідея indemnity як умова передачі банку. У їхньому розумінні — як звільнення від претензій до Коломойського після націоналізації банку за умови виконання ним певних дій. Ця ідея народилася у них, а намагатися реалізувати її треба було нам”, – зазначила співробітниця “Привату”.

Однак, за її словами, ідею так і не вдалося втілити в життя.

Також вона повідомила, що одні з останніх переговорів перед націоналізацією банку проходили в кабінеті Арсена Авакова на Богомольця.

“Чому ми опинилися у МВС, для мене досі загадка. Так розумію, Арсен Аваков жив у ролі “Посередник А”, але без нього і не могло бути – націоналізація могла чим завгодно супроводжуватися. На інших зустрічах був й інший “Посередник А” – Арсеній Яценюк. Правда, його роль мені залишилася незрозумілою – фасилітатор”, – писала Страхова.

Пізніше багато цитат з її оповідань були підхоплені людьми, пов’язаними з “ПриватБанком”, зокрема Дмитром Дубілетом, і потім вже саму Страхову почали пов’язувати з Коломойським.

Страхова та акції Липецької фабрики

У 2018 році критикувала Порошенка і зазначала, що Коломойський, на відміну від президента, продав бізнес у Росії ще у 2014 році.

Вона також пропонувала у своїх постах Порошенку продати їй акції Липецької фабрики, які вона готова купити за 1 тисячу грн.

Страхову представили команді Зеленського перед виборами як банківського радника.

Після перемоги Зеленського на виборах Страхова стала його радником в Офісі президента.

У травні 2019 року запропонувала повернути Ігорю Коломойському $2 млрд взаємозаліком у рамках можливої ​​мирової угоди.

“Ми тільки говоримо: “Він просить 2 мільярди (доларів)”. Але ми якось забуваємо, що все ж такі кредити компаніям своїм він давав, і вони не всі погашаються. Щось обслуговується, але здебільшого не обслуговується. Чому б не зробити взаємозалік? Якщо йому винні – зарахувати. І, можливо, трошки ще Ігор Валерійович буде винен “ПриватБанку”, – сказала вона тоді в інтерв’ю.

Страхова в “Укрексімбанку”

У липні 2019 року Страхова була призначена членом наглядової ради “Укрексімбанку”.

Згідно з її декларацією за 2019 рік, у наглядовій раді вона отримує 335 тисяч гривень, або понад 13 тисяч доларів. Загалом за 2019 рік заробіток Страхової в банку становив 1 690 218 грн.

У Страхової є квартира площею 44 кв. м і машина Mini Сooper, а також близько 2 млн гривень на рахунках у банках.

Торік навесні в розпал коронавірусу Страхова була проти того, щоб вмикати друкарський верстат.

“Ми не можемо вмикати друкарський верстат і просто роздати гроші – таке збільшення споживання, не підкріплене товарною масою, призведе до неконтрольованої інфляції, що зведе нанівець усі зусилля”, – написала вона.

Проте цей же “Укрексімбанк”, до наглядової ради якого входила Страхова, пішов фактично на цільову емісію, вирішивши купити Укравтодору ОВДП на 19,3 млрд гривень.

“Ми беремо рефінанс і купуємо облігації, гарантовані державою”, – написала Вікторія Страхова під своїм постом.

Страхова і собаки

У розпал кампанії місцевих виборів Страхова поскаржилася, що на неї напали дикі собаки на Трухановому острові.

“На виборах проголосую за того, хто розв’яже проблему диких собак на Трухановому острові (шляхом їх переселення до притулку). Моє сьогоднішнє велотренування закінчилося, як на фото (їжджу тільки по велосмузі). Але в мені 167 см та 20 кг свого сказу і сили волі, а на Трухановому багато діток на невеликих велосипедах. І якщо собаки накинуться на дитину, це закінчиться трагедією”, – писала Страхова.

Страхова і Донбас

У 2014 році вона пропонувала відправити Донбас на всі чотири боки.

“Якщо Донбас так не сприймає Україну, то може змінити територіальні кордони Донецької та Луганської областей, провести референдум за ст. 73 Конституції. І відправити їх на всі чотири боки…” – писала майбутня радниця Зеленського.

Ще у 2017-му Страхова написала пост, що Донбас повернеться в Україну раптово.

“Буде приблизно як з утечею Януковича з Межигір’я — будемо одне в одного питати: невже? Правда? Просто в один день зникнуть Плотницький і Захарченко з найближчими прибічниками — олів’є отруяться на Новий рік. Заблукалі любителі військторгу Путіна терміново знайдуть дорогу додому”, – написала майбутня представниця в ТКГ.

Вона писала, що підтримує ідею Павла Жебрівського розвивати ідею українського Донбасу. А ось виступ Ахметова щодо Донбасу у 2014 році назвала “монологами вагіни”.

У 2017-му, коментуючи, як жителі ОРДЛО кинулися за українськими біометричними паспортами, Страхова пропонувала писати в них “Донбас – це Україна, Росія – Агресор, Крим – окупований. Бажано ще Путін – х @ ло”.

Також перед місцевими виборами Страхова прокоментувала опитування Зеленського і підтримала створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей.

“Так. Тому що це регіон з особливостями — зруйнованими соціально-економічними зв’язками. Донбас доведеться відновлювати — і залучати туди інвестиції. Тож цей режим необхідний. Я чую заклики “а чим інші регіони гірші?”. На це у мене проста відповідь — не гірші, кращі — тому що у них немає такої близькості лінії фронту”, – написала радниця президента.