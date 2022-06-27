Вилаявся проти РФ під час останнього дзвоника: на Рівненщині судили матір школяра

На Рівненщині відбулось судове засідання щодо справи матері підлітка, котрий під час онлайн-святкування "останнього дзвоника" нецензурною лайкою доповнив вираз "Слава нації".

Про це відомо з рішення суду.

7 червня під час громадського заходу “Останнього дзвінка” хлопець нецензурно висловився, що, як зазначили у матеріалах справи, “негативно відбилось на емоційному стані учасників заходу”, яких було близько 100 осіб, чим порушив вимоги ст. 173 КУпАП, проте не досягнув 16-річного віку.

Під час шкільної події пролунав вислів “Слава нації”, на що 15-річний школяр відповів “П*здець Російській Федерації”.

Мати неповнолітнього пояснила, що в той день була на роботі. Проте, неодноразово просила сина не лаятись. Водночас вона зауважила, що на хлопця написали заяву, оскільки у школі підлітка недолюблюють через його активність.

Зрештою жінка з сином визнали помилкову поведінку. А у зв’язку з малозначністю вчиненого адміністративного правопорушення, суд обмежився усним зауваженням згідно зі ст. 22 КУпАП.