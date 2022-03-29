Про це повідомляє пресслужба “ЄС“.
У заяві політичної партії наголошують, що з 24 лютого дотримуються принципу внутрішньополітичної єдності як запоруки перемоги.
“Виходячи з цього, вимагаємо якнайшвидше провести закрите засідання Верховної Ради і поінформувати народних депутатів про стартову позицію України на цих складних переговорах. Змістовно ж обговорити її пропонуємо на зустрічі Президента та голів парламентських фракцій, за винятком ОПЗЖ, після засідання парламенту, який, згідно з домовленостями усіх голів фракцій, має працювати в режимі “24 на 7”, – йдеться у повідомленні.
Представники “ЄС” наголошують, що нашим переговорникам потрібне поле для маневру. Детальну оцінку гіпотетичній мирній угоді можна давати не на основі заяв на пресконференції, а лише тоді, коли буде зрозумілий її повний і остаточний зміст, фіналізований документ. За їх словами, шлях до того ще довгий та складний.
Депутати наголошують, що їхня команда продовжує разом з усіма українцями захищати країну на воєнному, інформаційному і дипломатичному фронтах. Та застерігають, що жодні заяви росіян на кшталт про зменшення воєнних загроз для Києва чи Чернігова не відповідають дійсності і не повинні вводити нас в оману.
“Маємо цілодобово усі разом працювати на посилення обороноздатності країни”, – резюмували нардепи.
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