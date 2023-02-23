Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради закликав зберегти гідне грошове забезпечення українським військовим і продовжувати виплачувати їм 30 000 гривень.

Цитує політика пресслужба “Європейської Солідарності“.

Петро Порошенко нагадав, що уже рік Україна чинить опір у війні, в якій нашій країні навіть партнери не давали семи днів. Проте, український народ і ЗСУ зокрема перевищили будь-які сподівання.

“Ми – нація волелюбного народу, хоробрих солдат і талановитих командирів, які здатні вести високотехнологічну війну і вигравати її. Хочу нагадати, що з нашої команди з лютого-березня минулого року жодна людина не втекла з напівоточеного Києва. Бо ми були впевнені: створена з 2014 року за стандартами НАТО армія України, яку ми передали у 2019 році, здатна зупинити ворога і перемогти Росію. Ми були впевнені, що вистоїть Київ – вистоїть і Україна”, – наголосив Порошенко.

Українці довели, що не існує ніякої “великої Росії” – лише банда хижаків, яка об’єдналася навколо божевільного фюрера. І Збройні сили можуть зупинити ворога, але їм потрібна підтримка:

“Літаки, ракети далекого радіусу дії, протиповітряна оборона, засоби радіоелектронної боротьби, танки, бронемашини нам потрібні не колись – потрібні зараз для того, щоб весною забезпечити наступ Збройних Сил України. І так само як ми вимагали рік тому 50 мільярдів гривень для Збройних Сил, так і зараз ми вимагаємо, щоб 30 тисяч гривень кожному воїну були недоторканими. Ми просимо поставити законопроєкт 9006 зараз”, – закликав п’ятий Президент.