Українська кіноакадемія вимагає відновити фінансування кіногалузі в частині фільмового виробництва відповідно до закону "Про державну підтримку кінематографії України" та визнати за "Довженко-Центром" статус Національного фонду фільмів.

Про це йдеться у заяві на офіційній сторінці Української кіноакадемії у Facebook.

Зазначимо, що у серпні цього року Державне агентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію “Довженко-Центру”. Це означає ліквідацію національного кіноархіву, який з 1994 року займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно. Попри спротив працівників установи та громадськості Держкіно не скасувало це рішення

У відповідь на ситуацію з “Довженко-Центром” Українська кіноакадемії опублікувала заяву, в якій зазначається, що дії Держкіно можуть призвести до нищення однієї з найважливіших культурних інституцій в Україні.

У кіноакадемії нагадали, що історія, пов’язана зі спробами Держкіно «реорганізувати» Національний центр Олександра Довженка (Довженко-центр), триває вже кілька місяців і нині набула піку скандальності. Громадськість обурена безконтрольними й брутальними діями можновладців, які вирішили самодержавно керувати сферою кіноіндустрії, екранної культури в цілому.

Відтак наступ на “Довженко-Центр” не зупиняє ні постанова профільного парламентського комітету, ні петиція до Кабінету міністрів, яка зібрала понад двадцять тисяч підписів, ні протестні звернення громадськості, найшанованіших і найавторитетніших митців.

“По суті справи йдеться про зупинення демократичних норм нашого спільного життя, їх цинічне ігнорування. Апеляції щодо контексту війни є нікчемними – саме під час таких глобальних випробувань роль і значення культури зростають. Тим більше, що перед нами ворог, який використовує як першорядні інструменти культурно-інформаційного впливу. Натомість дії Держкіно щодо “Довженко-центру” прогнозовано призведуть до нищення однієї з найважливіших культурних інституцій в Україні. Виходить, що чиїсь корисливі інтереси (йдеться про господарсько-майновий комплекс заледве не в центрі української столиці) поставлені вище інтересів державних і власне культурних”, – йдеться у заяві.

А також згадується, що все почалося із сумнівного конкурсу з виборів голови Держкіно, продовжилося такими самими недовиборами Ради з державної підтримки кінематографії й гірко очікуваною діяльністю фактично згори призначених посадовців. Процедура призначення генерального директора Довженко-центру мала так само всі ознаки порушення законів – абсолютно коректні підсумки голосування членів конкурсної комісії були скасовані без найменших на те причин.

“Нині є очевидним, що робота Держкіно викликає надто багато запитань і так само багато сумнівів. Тож вимагаємо публічного звіту голови Держкіно пані Марини Кудерчук про діяльність відомства як мінімум за період від 12 березня 2022 року, коли Держкіно отримало нові повноваження й координується Кабінетом міністрів України. Річ у тім, що від початку російського повномасштабного вторгнення до України ми не зауважуємо жодних кроків профільної державної інституції з поновлення кіновиробництва в Україні та захисту кінематографістів, котрі опинилися без роботи й без розуміння, як діяти за зупинки розпочатих проєктів, як співпрацювати з європейськими фондами”, – наголосили у кіноакадемії.

А також пояснили, що Держкіно ігнорує пункт сьомий Положення про свою діяльність, де сказано, що ця організація має «взаємодіяти з об’єднаннями громадян, громадськими спілками». Натомість жодного звернення до Національної спілки кінематографістів України та інших громадських організацій у сфері авдіовізуальних мистецтв за консультаціями чи порадами. Взагалі, чинне керівництво Держкіно займає відлюдницьку недемократичну позицію, протиставляючи себе й свою діяльність сотням актуальних кінематографістів, а також ігнорує звернення закордонних фахових інституцій.

“Так чи так потрібен серйозний аналіз діяльності голови Держкіно пані Кудерчук та її відповідності займаній посаді.Вимагаємо визнати за Довженко-Центром статус Національного фонду фільмів, що убезпечить цілісність і неподільність колекції – фільмофонду, кіноархіву й музею, та її значення як національного культурного надбання, а також привести до відповідності нормативно-правову базу, визначену статтею 17 “Закону про кінематографію”, – заявили в Українській кіноакадемії.

А також додали, що необхідно сформувати робочу групу в складі групи фахівців для вироблення стратегії розвитку національної кіноіндустрії та екранної культури. Потрібно забезпечити широке громадське обговорення діяльності Держкіно, підсумком чого має стати вироблення нової концепції структурного облаштування й діяльності органу управління кіногалуззю з обов’язковим урахуванням досвіду провідних європейських кіноінституцій.

“Насамкінець вимагаємо відновити фінансування кіногалузі в частині фільмового виробництва відповідно до Закону “Про державну підтримку кінематографії України”, – підсумували в Українські кіноакадемії.