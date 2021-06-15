У вівторок, 15 червня, прихильники Московського патріархату влаштували акцію протесту у Києві.

Про це повідомляють #Букви.

Зазначимо, що мітинг організували священники Московського патріархату під приводом “хресної ходи”.

Учасники акції заявили, що вимагають від депутатів зберегти за московською церквою назву “Українська православна церква”.

Протестувальники принесли плакати з написами “З нами Бог”, “Від Бога правди не сховаєш”, “Ми теж громадяни України”, “Віру вибирають не політики, а віряни”.

Учасники акції заявили, що передадуть депутатам звернення щодо скасування законів №2662-VIII (про примусову зміну назви церкви) і 2673-VIII (церковне рейдерство).

Після цього вони попрямували до Офісу президента й пообіцяли, що передадуть таке ж звернення Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, що 20 грудня 2018 року Верховна Рада проголосувала за проєкт закону про перейменування Української православної церкви. Зокрема, передбачалося, що УПЦ МП повинна вказати свою приналежність до Росії.

Наразі абревіатура УПЦ офіційно закріплена за Київською митрополією Української православної церкви (Православної церкви України).

Проте Московська церква не збирається змінювати назву, як зобов’язує закон. Прихильники церкви вирішили за допомогою мітингів скасувати закони, прийняті попереднім скликанням Ради та підписані п’ятим президентом Петром Порошенком.