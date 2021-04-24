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Вимагав продовження банкету: «слуга» Арсенюк влаштував бійку у кафе Черкас

Народний депутат України з фракції “Слуга народу” Олег Арсенюк влаштував бійку в кафе Черкас під час обіду з нагоди річниці аварії на Чорнобильській АЕС.

Субота, 24 квітня 2021, 15:59

Про це з посиланням на дані зведення Міністерства внутрішніх справ повідомив ексгенпрокурор Юрій Луценко у Facebook.

Відомо, що інцидент стався вчора, 23 квітня, близько 20:00 у кафе “Бочка”. За даними МВС, між нардепом Арсенюком та місцевим мешканцем Ковпаком Андрієм Андрійовичем, 1988 року народження, сталася бійка.

Ковпак пояснив поліціянтам, що помітив конфлікт між адміністратором закладу та нардепом Арсенюком. За його словами, “слуга” після обіду з нагоди річниці аварії на ЧАЕС начебто вимагав продовження банкету. 

Він вирішив втрутитися, але спровокував агресію з боку Арсенюка та його знайомого Рагульського Е., який виявився братом власника цього закладу.

Цю версію підтвердили й інші опитані особи. Вони пояснили, що бійку спровокував саме Арсенюк та його знайомий.

Внаслідок бійки нардеп Арсенюк отримав закриту черепно-мозкову травму, забої голови, а Ковпак – закриту черепно-мозкову травму, забійні травми голови, рук та ніг. Їх відправили у лікарню для надання медичної допомоги без подальшої госпіталізації.

“Інформацію про дану подію зареєстровано 24.04.2021 року в журналі ЄОЗП про кримінальні правопорушення Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області. На даний час попередня правова кваліфікація діяння не визначена, відомості до ЄРДР не внесено. Чи перебували учасники конфлікту в стані сп’яніння та інші обставини події встановлюються”, – повідомив Луценко.

Зазначимо, що Олег Арсенюк – народний депутат України від пропрезидентської партії “Слуга народу”, обраний по округу №195 у Черкаській області. Згідно з даними на сайті Верховної Ради, Арсенюк обіймає посаду голови підкомітету з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

#Букви звернулися за коментарем до пана Арсенюка щодо цього конфлікту. Наразі відповіді немає.

Однак у соціальних мережах нардеп поділився новиною про те, що вчора, 23 квітня, перебував у Черкасах. Він став учасником слухання Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів “Чорнобильської катастрофи”. 

Теги: бійка, Олег Арсенюк, Слуга народу

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