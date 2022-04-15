Уряд спільно з Організацією Об’єднаних Націй запускає ще дві програми виплат. Рішення про це було ухвалено на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на брифінгу.

“За нашими домовленостями, вимушені переселенці, які потребують додаткового захисту, будуть отримувати по 2 200 гривень щомісяця на кожного члена родини”, — зазначив Шмигаль.

Також 3 000 тисячі гривень отримуватимуть діти чи особи з інвалідністю.

Для того, щоб отримати виплати необхідно стати на відповідний облік в населеному пункті, до якого ви прибули.