Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на брифінгу.
“За нашими домовленостями, вимушені переселенці, які потребують додаткового захисту, будуть отримувати по 2 200 гривень щомісяця на кожного члена родини”, — зазначив Шмигаль.
Також 3 000 тисячі гривень отримуватимуть діти чи особи з інвалідністю.
Для того, щоб отримати виплати необхідно стати на відповідний облік в населеному пункті, до якого ви прибули.
- За словами Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, в органах соціального захисту зареєстровано 260 тисяч внутрішньо переміщених осіб.
- Також у міністерстві охорони здоров’я України повідомили, як у період війни можна отримати виплати за листками непрацездатності.
- Водночас зараз значно розширили спрощену систему оподаткування. Зокрема скасували обмеження з кількості найнятих у третій групі, на якій могли перебувати лише фізичні особи і юридичні особи із найнятими працівниками не більше 20 осіб і з обмеженим обсягом реалізації на рік у 7 мільйонів. Також скасовано обмеження щодо граничного обсягу.
- Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про економічні зміни в Україні на час воєнного стану. Відомо, що українці матимуть доступ до безплатних ключових харчових продуктів. Також надається максимальна свобода бізнесу та його безвідсоткове кредитування.