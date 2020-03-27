Дочка чоловіка з Тернопільської області, який помер від коронавірусу COVID-19, Анна Поліщук повідомила, що з лікарні тіло її батька "винесли в мішку і закрили двері", не пояснивши, як його ховати.

Про це вона розповіла в коментарі “Радіо Свобода”.

25 березня 68-річний Павло з села Ковалівка Монастириського району помер у тернопільській лікарні. За словами медиків “швидкої допомоги”, у чоловіка не було проблем зі здоров’ям, тобто йому не діагностували супутньої патології (крім симптомів, пов’язаних із COVID-19).

Дочка померлого Анна Поліщук повідомила, що 17 березня батько погано себе почував і звернувся в поліклініку, зробив флюорографію, і лікар виписав антибіотик. На наступний день температура у чоловіка піднялася до 40 градусів, почалася нудота, розлад шлунку, і він знову звернувся до лікаря, який призначив інші медикаменти. 21 березня у хворого почалася задишка, і сім’я почала вимагати госпіталізацію.

Поліщук розповіла, що “швидку” викликали 5 годин: поки не додзвонилися на гарячу лінію, бригада не приїхала.

Хворого привезли в Чортківську районну лікарню, в інфекційне відділення, а наступного дня перевезли в Тернопільську лікарню швидкої допомоги. 25 березня чоловік помер. У той же день його поховали в селі Ковалівка.

“Подзвонили з лікарні моїй сестрі, сказали, щоб приїхала своїм транспортом, із домовиною і забрала тіло. З чоловіком на своєму бусі сестра поїхала по тата. Далі тіло батька винесли з лікарні у мішку і зачинили двері. Сестра із чоловіком несли тіло до машини, допомогла ще медсестра. Мішок розсовувався, тіло випадало. Батько важив 100 кг. Поклали тіло тата самі у домовину, не маючи ніякого захисного одягу. До того сестра телефонувала у лікарню, і їй сказали, що медперсонал не буде себе наражати на небезпеку. А далі домовину не могли в бус засунути. Тоді вже дзвонила до головного лікаря, а він порадив просити людей. Але всі втікали. Лише через 2 години вийшов лікар у захисному костюмі і допоміг домовину поставити в машину”, – розповіла Анна Поліщук.

Вона додала, що люди в селі боялися і відмовлялися викопати могилу. В результаті мер Монастириська знайшов людину, яка викопала могилу. За словами дочки, опускали тіло міський голова, його заступник, голова сільської ради і чоловік сестри.

“Сестра світила телефоном, а вони закопували яму, бо був уже вечір”, – сказала дочка померлого.

Поліщук вважає, що батько міг заразитися в лікарні, а не на похоронах від священика. Чоловік жив окремо від дочок, не був за кордоном.

“Якби на похоронах заразився, то було б більше людей хворих. Я скоріше схиляюся до думки, що вірус пішов від Монастириської лікарні”, – заявила Поліщук.

Деталі поховання батька повідомила виданню “Овід” ще одна дочка померлого Ольга Тутова.

“Нам видали батька в чорному пакеті. Тато був важкий, підняти не можливо було самому. І ось це пакет просто тягнувся по землі. Сам чоловік мій це робив руками і тягнув. Пакет чорний обірвався в руках. Це було щось страшне. Ніхто не вийшов навіть в труну поставити”, – розповіла Тутова.

Видання пише, що в області немає розробленого алгоритму дій і процедури, як має відбуватися поховання людей, померлих від коронавірусу. Раніше в Тернопільській ОДА запевняли, що похованням загиблого займатимуться державні структури.

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