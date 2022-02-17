Про це йдеться в офіційному зверненні Олександра Ярославського, яке опублікована на сайті фінансово-промислової групи “DCH”.
Бізнесмен зазначив, що публічні звинувачення у його бік від українських правоохоронців змушують його дати публічну відповідь щодо ситуації.
Він розповів, що 30 років допомагає будувати незалежну Україну з надією отримати сильну та правову державу, де всі поважають закон. Проте, додав Ярославський, перебіг слідчих дій, під час яких постійно згадується його ім’я, не в найкращий спосіб впливає на правове поле:
“Таке враження, що винуватця вже обрали, а тепер підганяють під нього речові докази”, – вважає Ярославський.
З огляду на це в харківського бізнесмена виникло декілька запитань до правоохоронців. До прикладу, його цікавить як у справі, яка контролюється очільником МВС та Генпрокурором, можуть то зникати, то з’являтися речові докази.
Ярославський також зауважив, що правоохоронці намагаються “дестабілізувати його особисте життя і робочі процеси” та поскаржився на “тиск на бізнес”.
Бізнесмен цікавиться, як МВС та Генпрокуратура можуть гарантувати йому законне розслідування, якщо вже зараз до справи “упереджене ставлення”.
На його думку, замість того, аби шукати істину у справі, хтось хоче “приховати недоліки своєї роботи” та перевести увагу українців з реальних проблем на штучно створені.
“Не вийде. Я не буду терпіти несправедливе ставлення до себе, яке може забруднити моє чесне ім’я та позначитися на роботі моїх компаній”, – додав Ярославський.
Бізнесмен резюмував, що з першого дня його правозахисники займаються пошуком справжніх обставин смертельної аварії. А щойно йому дозволить графік – він візьме особисту участь у слідчих діях, щоб “встановити правду та запобігти фальсифікаціям”.
- Нагадаємо, пізно ввечері 9 лютого між Чугуєвом і Харковом сталася ДТП, внаслідок якої загинув пішохід. На місці події слідчі знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського. Спершу розслідуванням займалася місцева поліція, проте згодом справа перейшла до МВС, ДБР та Офісу Генпрокурора.
- Пізніше з харківського моргу викрали речові докази у справі смертельної ДТП за участі кортежу бізнесмена Олександра Ярославського. Зокрема зник одяг пішохода, що загинув.
- Вже через день Нацполіція у Харківській області зреагувала на інформацію ЗМІ про те, що з Чугуївського районного відділу Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи зник одяг чоловіка, який загинув унаслідок ДТП за участі кортежу бізнесмена Олександра Ярославського. За даними поліціянтів, всі речі були “знайдені” у чугуївському морзі.