Харківський бізнесмен Олександр Ярославський вперше прокоментував смертельне ДТП за участі автомобіля з його кортежу. За його словами, перебіг розслідування створює враження, що "винуватця вже обрали".

Про це йдеться в офіційному зверненні Олександра Ярославського, яке опублікована на сайті фінансово-промислової групи “DCH”.

Бізнесмен зазначив, що публічні звинувачення у його бік від українських правоохоронців змушують його дати публічну відповідь щодо ситуації.

Він розповів, що 30 років допомагає будувати незалежну Україну з надією отримати сильну та правову державу, де всі поважають закон. Проте, додав Ярославський, перебіг слідчих дій, під час яких постійно згадується його ім’я, не в найкращий спосіб впливає на правове поле:

“Таке враження, що винуватця вже обрали, а тепер підганяють під нього речові докази”, – вважає Ярославський.

З огляду на це в харківського бізнесмена виникло декілька запитань до правоохоронців. До прикладу, його цікавить як у справі, яка контролюється очільником МВС та Генпрокурором, можуть то зникати, то з’являтися речові докази.

Ярославський також зауважив, що правоохоронці намагаються “дестабілізувати його особисте життя і робочі процеси” та поскаржився на “тиск на бізнес”.

Бізнесмен цікавиться, як МВС та Генпрокуратура можуть гарантувати йому законне розслідування, якщо вже зараз до справи “упереджене ставлення”.

На його думку, замість того, аби шукати істину у справі, хтось хоче “приховати недоліки своєї роботи” та перевести увагу українців з реальних проблем на штучно створені.

“Не вийде. Я не буду терпіти несправедливе ставлення до себе, яке може забруднити моє чесне ім’я та позначитися на роботі моїх компаній”, – додав Ярославський.

Бізнесмен резюмував, що з першого дня його правозахисники займаються пошуком справжніх обставин смертельної аварії. А щойно йому дозволить графік – він візьме особисту участь у слідчих діях, щоб “встановити правду та запобігти фальсифікаціям”.