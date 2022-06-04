Канцлер Австрії Карл Нехаммер вважає, що Захід повинен перевірити щирість намірів президента РФ Володимира Путіна, який заявив, що готовий випустити судна з українським зерном з заблокованих портів.

Про це повідомляє британська газета The Guardian.

Лідер Австрії на пресконференції у Братиславі заявив, що світу не вдалось запобігти кризі та попередив про “справді небезпечну” загрозу світового голоду. Більш того, Карл Нехаммер вважає, що ця ситуація може призвести до дестабілізації світових урядів.

Австрійський канцлер є одним із небагатьох європейських політиків, які продовжують тримати зв’язок з Путіним. За його словами, під час перемовин з російським президентом він отримав усні гарантії, що війська РФ дозволять українським кораблям з зерном безпечно вийти з одеських портів, якщо Україна їх розмінує.

Водночас Карл Нехаммер закликав не довіряти сліпо таким обіцянкам очільника Кремля.

“Завжди виникає питання – коли ви розмовляєте з президентом Росії – наскільки ми можемо йому довіряти. Ми повинні спробувати з’ясувати, чи він дійсно партнер у питанні вивезення зерна”, – наголосив він.

Канцлер Австрії також додав, що не може бути й мови про те, аби зняти санкції з РФ в обмін на вивезення зерна з України.