Про це повідомляє британська газета The Guardian.
Лідер Австрії на пресконференції у Братиславі заявив, що світу не вдалось запобігти кризі та попередив про “справді небезпечну” загрозу світового голоду. Більш того, Карл Нехаммер вважає, що ця ситуація може призвести до дестабілізації світових урядів.
Австрійський канцлер є одним із небагатьох європейських політиків, які продовжують тримати зв’язок з Путіним. За його словами, під час перемовин з російським президентом він отримав усні гарантії, що війська РФ дозволять українським кораблям з зерном безпечно вийти з одеських портів, якщо Україна їх розмінує.
Водночас Карл Нехаммер закликав не довіряти сліпо таким обіцянкам очільника Кремля.
“Завжди виникає питання – коли ви розмовляєте з президентом Росії – наскільки ми можемо йому довіряти. Ми повинні спробувати з’ясувати, чи він дійсно партнер у питанні вивезення зерна”, – наголосив він.
Канцлер Австрії також додав, що не може бути й мови про те, аби зняти санкції з РФ в обмін на вивезення зерна з України.
- Нагадаємо, очільник російського МЗС Сергій Лавров висунув нові вимоги задля розблокування українських кораблів із продовольством.
- Напередодні однією з тем зустрічі президента РФ Володимира Путіна та очільника Африканського союзу і президента Сенегалу Макі Салла стала продовольча безпека.
- Також невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про можливість транзиту українського зерна через територію країни до портів Балтійського моря.
- Нещодавно Папа Римський Франциск засудив блокаду експорту пшениці з українських портів, зауваживши, що “зерно не може бути зброєю війни”.