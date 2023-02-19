Командувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що надання Україні передового західного обладнання — наприклад, винищувачів F-16, безпілотників і ракет великої дальності — могло б допомогти Києву керувати небом і посилити його власні наступальні дії проти Росії.

Про це сповіщає Politico.

У п’ятницю, 17 лютого, під час закритого брифінгу з більш ніж 10 сенаторами та членами Палати представників США генерала Крістофера Каволі запитали, чи допоможуть винищувачі F-16 Україні виграти війну проти Росії. Він відповів: “Так”.

Зазначено, що питання про F-16 було частиною більшої дискусії щодо ведення війни та того, що потрібно Києву, щоб досягти успіху у своїх планах перейти в наступ і призупинити російські наступальні дії.

“Україні потрібні ракети більшої дальності, щоб її військові могли завдавати ударів по російських позиціях з більшої відстані, піддаючи ризику штаби і тилові лінії постачання окупантів, що допомогло б вивести з ладу російську військову машину всередині України”, – сказав Каволі.

Відповідь генерала йде далі, ніж попередні публічні коментарі високопоставлених чиновників національної безпеки, які заявили, що не виключають надсилання винищувачів у майбутньому, але також зазначили, що протиповітряна оборона є найбільш нагальною потребою.

Крім того, на Мюнхенській конференції з безпеки Каволі заявив, що США та їх союзники повинні надіслати Україні найсучаснішу зброю. Це включає сучасні літаки, безпілотники та ракети з радіусом дії понад 100 кілометрів, такі як ATACMS.

Також генерал стверджує, що Україна потребує більш досконалої зброї та обладнання для “посилення глибокого бою”. Каволі вважає, що Захід має спорядити Українї озброєння, щоб війська могли “просунутися далі” до російських позицій у межах українського кордону.

Наголошено, що ці зауваження прозвучали на тлі загострення трансатлантичних дебатів щодо того, чи варто надавати Києву сучасну авіацію. Президент України Володимир Зеленський давно закликав до надання винищувачів, стверджуючи, що українські пілоти достатньо вправні, щоб тренуватися на військових літаках західного виробництва та контролювати небо, незважаючи на протиповітряну оборону Росії. Проте президент США Джо Байден і деякі європейські лідери поки що відхилили це прохання, заявивши, що надання танків і артилерії важливіше для нинішнього етапу війни.

Сенатор Марк Келлі, який зустрівся з Каволі та українськими лідерами в Мюнхені, сказав, що підтримує відправку українських пілотів і екіпажів технічного обслуговування до Сполучених Штатів для навчання.

“Українці зацікавлені у використанні винищувачів для ураження російських систем ППО здалеку, що потім дозволить іншим літакам і безпілотникам більш вільно діяти по всій країні, зокрема на сході і півдні, де зосереджені бойові дії”, – додав відставний пілот ВМС з бойовим досвідом Марк Келлі.

Британський уряд пообіцяв навчити українців керувати літаками стандарту НАТО, але не вказав, коли ці військові літаки будуть направлені в Україну.