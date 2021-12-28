Винищувачі НАТО здійснили понад 370 польотів у 2021 році: більшість – через російську авіацію

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство AP.
“Загалом перехоплення відбувалося без інцидентів, оскільки літаки країн НАТО злітали, аби ідентифікувати літак, що наближається, і вивести його із зони”, – йдеться у заяві Альянсу.
Більшість порушень зафіксовано у Балтійському регіоні навколо Естонії, Латвії та Литви, де організація здійснює повітряну охорону.
У НАТО наголосили, що “попри високу напруженість у відносинах між НАТО і Москвою через дії Росії біля кордонів України”, у 2021 році кількість перехоплень російських літаків знизилася.
У 2020 році винищувачі країн НАТО перехоплювали російські літаки приблизно 350 разів.
Довідка. Понад 60 літаків НАТО перебувають у цілодобовій бойовій готовності по всій Європі. Вони мають реагувати на неоголошені військові польоти або цивільні літаки, які втрачають зв’язок з авіадиспетчерами з будь-якої причини, яка може варіюватися від технічних проблем до викрадення літака.
- Нагадаємо, у вересні російський військовий літак дальнього радіолокаційного управління А50 без дозволу перетнув повітряний кордон з Естонією. Інцидент стався біля острова Вайндлоо.
- У березні прикордонний наряд Державної прикордонної служби України (ДПСУ) в Сумській області зафіксував порушення повітряного простору з боку Російської Федерації.
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- Наразі стало відомо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликає засідання, на яке запрошують Росію. Ця зустріч може відбутись вперше за два з половиною роки.
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