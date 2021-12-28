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Винищувачі НАТО здійснили понад 370 польотів у 2021 році: більшість – через російську авіацію

У 2021 році винищувачі НАТО підіймались близько 370 разів для перехоплення літаків, більшість із яких російські, котрі летіли занадто близько до повітряного простору країн-членів. Зокрема 290 вильотів здійснили у відповідь на дії російських літаків.

Вівторок, 28 грудня 2021, 19:15

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство AP.

“Загалом перехоплення відбувалося без інцидентів, оскільки літаки країн НАТО злітали, аби ідентифікувати літак, що наближається, і вивести його із зони”, – йдеться у заяві Альянсу.

Більшість порушень зафіксовано у Балтійському регіоні навколо Естонії, Латвії та Литви, де організація здійснює повітряну охорону.

У НАТО наголосили, що “попри високу напруженість у відносинах між НАТО і Москвою через дії Росії біля кордонів України”, у 2021 році кількість перехоплень російських літаків знизилася.

У 2020 році винищувачі країн НАТО перехоплювали російські літаки приблизно 350 разів.

Довідка. Понад 60 літаків НАТО перебувають у цілодобовій бойовій готовності по всій Європі. Вони мають реагувати на неоголошені військові польоти або цивільні літаки, які втрачають зв’язок з авіадиспетчерами з будь-якої причини, яка може варіюватися від технічних проблем до викрадення літака.

Теги: авіація НАТО, НАТО, порушення простору, Росія

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