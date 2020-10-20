Винищувачі США перехопили російські бомбардувальники поблизу Аляски

Про це повідомило Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) у Twitter.
Зазначається, що російські бомбардувальники Ту-95 у супроводі двох винищувачів Су-35 перебували в небі поблизу Аляски понад годину. Проте літаки залишались в міжнародному повітряному просторі та не порушували повітряний простір США.
“Сили NORAD 24/7/365 готові відповісти на можливі загрози Канаді та Сполученим Штатам. Швидкість та готовність нашого персонального складу забезпечують успіх у протистоянні потенційним загрозам в аерокосмічній сфері відповідно і вчасно” – заявив командувач аерокосмічної оборони Північної Америки генерал Глен Ван Герк.
До слова, російську групу також супроводжував літак радіолокаційного виявлення та управління А-50.
- 4 вересня три стратегічні бомбардувальники B-52 Stratofortress американських Військово-повітряних сил здійснили політ над Україною. У зв’язку з цим Росія піднімала свої винищувачі. Відзначається, що бомбардувальники “провели важливі навчання з інтеграції з українськими винищувачами”.