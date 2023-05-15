Винищувачі США перехопили російські літаки поблизу Аляски

14 травня винищувачі США перехопили шість російських військових літаків, які діяли в міжнародному повітряному просторі поблизу Аляски, повідомило Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD).

Про це інформує Reuters.

Серед російських літаків були бомбардувальники ТУ-95, заправники Іл-78 і винищувачі СУ-35, – мовиться у заяві NORAD.

NORAD назвало перехоплення “звичайним” і зазначило, що схоже відбувається приблизно шість-сім разів на рік у так званій зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски.

Ця російська діяльність у зоні північноамериканської ППО відбувається регулярно і не розглядається як загроза, – зауважили в заяві. – NORAD відслідковує та точно ідентифікує всі військові літаки, які входять в зону ППО, регулярно стежить за рухом літаків і, якщо необхідно, супроводжує їх з ППО”.

Згідно із заявою, серед американських літаків, залучених до інциденту, були винищувачі F-16 і F-22, стратотанкери KC-135 і E-3 AWACS.

Нагадаємо, 5 травня російський винищувач Су-35 небезпечно маневрував над Чорним морем поблизу літака Let L-410 Turbolet, що належить польським прикордонникам. Це стало причиною втрати контролю над літаком з боку поляків на деякий час.

На тлі цього було тимчасово зупинено участь Польщі у спільному патрулюванні Чорного моря (JO MMO Black Sea 2023) під егідою Євросоюзу.

Також Міністерство національної оборони Румунії заявило, що російський винищувач перехопив польський літак, який виконував обов’язки на кордоні ЄС над Чорним морем. Літак у співпраці з Румунською прикордонною службою виконував звичайне патрулювання під егідою Frontex у міжнародному повітряному просторі.