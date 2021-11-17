16 листопада ввечері фотографиня та активістка Ліна Дешвар опублікувала сторіз в Instagram, де похвалилася випадковою зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським – але їй не повірили.

Про це повідомляють #Букви.

Під час гри збірної України проти Боснії і Герцеговини Ліна Дешвар, підписана в Instagram як @deshvar_lina опублікувала сторіз, у якій розповідала про випадкову зустріч із президентом України в пабі.

Однак, жінка виявилася настільки палкою шанувальницею Володимира Зеленського, що у багатьох виникли сумніви стосовно того, чи дійсно випадковою була зустріч Ліни Дешвар з президентом.

#Букви провели своє розслідування. Ліна дійсно виявилася знайомою з президентом України та його оточенням.

Вона брала участь у передвиборчій кампанії Володимира Зеленського та знайома з акторами, які з ним знімалися. У Ліни чимало селфі особисто із Зеленським.









Випадкове фото Зеленського у пабі: що з ним не так? // 5 фото

Активістка також знайома з Олександром Пікаловим, актором із “Квартал 95” і другом Зеленського.

Також вона знайома з Іваном Бакановим, другом дитинства Володимира Зеленського, а зараз – головою СБУ. І зі Святославом Юрашем – депутатом від партії “Слуга народу” (саме його активістка тегнула під іменем Sviatoslav)

Судячи з коментарів, принаймні з Юрашем вони досить близько знайомі.

Коментатори, які побачили сторіз і фото Ліни Дешвар, не повірили у випадковість. А стиль цієї зустрічі їм нагадав стиль президента Росії Володмира Путіна.