Про це повідомляють #Букви.
Під час гри збірної України проти Боснії і Герцеговини Ліна Дешвар, підписана в Instagram як @deshvar_lina опублікувала сторіз, у якій розповідала про випадкову зустріч із президентом України в пабі.
Однак, жінка виявилася настільки палкою шанувальницею Володимира Зеленського, що у багатьох виникли сумніви стосовно того, чи дійсно випадковою була зустріч Ліни Дешвар з президентом.
#Букви провели своє розслідування. Ліна дійсно виявилася знайомою з президентом України та його оточенням.
Вона брала участь у передвиборчій кампанії Володимира Зеленського та знайома з акторами, які з ним знімалися. У Ліни чимало селфі особисто із Зеленським.
Випадкове фото Зеленського у пабі: що з ним не так? // 5 фото
Активістка також знайома з Олександром Пікаловим, актором із “Квартал 95” і другом Зеленського.
Також вона знайома з Іваном Бакановим, другом дитинства Володимира Зеленського, а зараз – головою СБУ. І зі Святославом Юрашем – депутатом від партії “Слуга народу” (саме його активістка тегнула під іменем Sviatoslav)
Судячи з коментарів, принаймні з Юрашем вони досить близько знайомі.
Коментатори, які побачили сторіз і фото Ліни Дешвар, не повірили у випадковість. А стиль цієї зустрічі їм нагадав стиль президента Росії Володмира Путіна.
- Нагадаємо, 69% українців вважають, що справи в Україні йдуть у неправильному напрямку, а 23% населення дотримується протилежної точки зору.