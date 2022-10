Випадковий знімок шахтаря, який одразу після зміни, в робочому одязі, привів на матч свого сина, став сенсацією в США

Про це повідомляють #Букви у Facebook.

На фото Майкл МакГуайр одягнений в робочу форму, а його обличчя та руки вкриті чорним вугільним пилом. Це був перший раз, коли його син відвідав баскетбольний матч.

Шанувальниця Кентуккі Сью Кіннер опублікувала фото родини на фан-сторінках баскетбольної команди у Facebook, сподіваючись, що хтось із тренерського складу побачить його та надішле хлопчику автограф.

Натомість знімком поділився американський тренер з баскетболу Джон Каліпарі, висловивши своє захоплення Майклу МакГуайру: “Американська мрія моєї сім’ї почалася на вугільній шахті в Кларксбурзі, штат Західна Вірджинія, тож ця картина вражає. З того, що мені сказали, після зміни чоловік спішив, аби бути зі своїм сином і дивитися разом нашу команду. Не знаю, хто він, але у мене є квитки для нього та його сім’ї в Rupp [Стадіон Rupp Arena є домом баскетбольної команди Університету Кентуккі]. Щоб до них ставилися як до VIP-персон!”, — написав Каліпарі у Twitter.

My family’s American dream started in a Clarksburg, WV coal mine, so this picture hits home.

From what I’ve been told, after his shift, he raced to be with his son & watch our team. Don’t know who this is, but I have tickets for him & his family at Rupp to be treated as VIPs!! pic.twitter.com/a5BJXUnK2v

— John Calipari (@UKCoachCalipari) October 24, 2022