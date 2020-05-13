Про це повідомляє пресслужба Глави держави.
На селекторній нараді йшлося про те, що виникла юридична колізія щодо виплати надбавок за березень. У зв’язку з цим багато регіонів керувалися наказом Міністерства соціальної політики від 2003 року, згідно з яким надбавки нараховувалися за погодинну роботу. У той же час виплати за квітень відбуваються за іншою формулою – на підставі підписаних договорів з Національною службою здоров’я України. Для цього екстрені медичні допомоги, опорні лікарні, стаціонарні установи, які допомагають боротися з COVID-19, і мобільні бригади, які виїжджають до пацієнтів, повинні укласти договори з НСЗУ.
“Відсоток укладених договорів за всіма чотирма категоріями зараз невисокий. А без цього виплатити обіцяні до 300 відсотків надбавки не вийде. Хоча лікарі на передовій їх заслужили як ніколи”, – зазначив Володимир Зеленський.
Президент України доручив міністру охорони здоров’я поспілкуватися з усіма обласними державними адміністраціями щодо перешкод, які заважають їм зробити доплати, і вирішити ці проблеми вже в найближчі дні.
“Через бюрократичні зволікання ми витратили час, медики отримали зарплати без належних їм доплат. Це має бути виправлено. Радий, що ми всі розуміємо один одного і готові співпрацювати для вирішення цього питання”, – звернувся Денис Шмигаль до голів ОДА.
- Полтавська область єдина, де медикам виплатили 300% надбавки