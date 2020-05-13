Президент України Володимир Зеленський заявив, що виплатити обіцяні медикам до 300 відсотків надбавки на сьогоднішній день не вийде через юридичну колізію.

Про це повідомляє пресслужба Глави держави.

На селекторній нараді йшлося про те, що виникла юридична колізія щодо виплати надбавок за березень. У зв’язку з цим багато регіонів керувалися наказом Міністерства соціальної політики від 2003 року, згідно з яким надбавки нараховувалися за погодинну роботу. У той же час виплати за квітень відбуваються за іншою формулою – на підставі підписаних договорів з Національною службою здоров’я України. Для цього екстрені медичні допомоги, опорні лікарні, стаціонарні установи, які допомагають боротися з COVID-19, і мобільні бригади, які виїжджають до пацієнтів, повинні укласти договори з НСЗУ.

“Відсоток укладених договорів за всіма чотирма категоріями зараз невисокий. А без цього виплатити обіцяні до 300 відсотків надбавки не вийде. Хоча лікарі на передовій їх заслужили як ніколи”, – зазначив Володимир Зеленський.

Президент України доручив міністру охорони здоров’я поспілкуватися з усіма обласними державними адміністраціями щодо перешкод, які заважають їм зробити доплати, і вирішити ці проблеми вже в найближчі дні.

“Через бюрократичні зволікання ми витратили час, медики отримали зарплати без належних їм доплат. Це має бути виправлено. Радий, що ми всі розуміємо один одного і готові співпрацювати для вирішення цього питання”, – звернувся Денис Шмигаль до голів ОДА.