Протягом 2022 року внутрішньо переміщені особи (ВПО) отримали 53,5 мільярда гривень допомоги. В уряді зазначають, що цьогоріч виплати продовжать автоматично.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду у Telegram.

У 2022 році, як зауважив голова уряду, держава виплатила для ВПО 53,5 мільярда гривень: “Цього року ми автоматично такі виплати продовжили”, – сказав Шмигаль.

За його словами, у 2023 році так само будуть повною мірою продовжуватися виплати субсидій найбільш вразливим категоріям.

Нагадаємо, що раніше віцепрем’єр-міністерка України Ірина Верещук закликала внутрішніх переселенців працевлаштовуватись на новому місці, не покладатись лише на допомогу та не чекати повернення на старе місце роботи. Зауваживши, що працевлаштування ВПО – це не тільки дохід, а й особистий розвиток.