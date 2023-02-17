Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду у Telegram.
У 2022 році, як зауважив голова уряду, держава виплатила для ВПО 53,5 мільярда гривень: “Цього року ми автоматично такі виплати продовжили”, – сказав Шмигаль.
За його словами, у 2023 році так само будуть повною мірою продовжуватися виплати субсидій найбільш вразливим категоріям.
Нагадаємо, що раніше віцепрем’єр-міністерка України Ірина Верещук закликала внутрішніх переселенців працевлаштовуватись на новому місці, не покладатись лише на допомогу та не чекати повернення на старе місце роботи. Зауваживши, що працевлаштування ВПО – це не тільки дохід, а й особистий розвиток.
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