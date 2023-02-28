Окремим дорученням міністра оборони на 2023 рік визначено розмір виплат військовослужбовцям за піднайом житла, у залежності від населеного пункту.

Про це інформує Military Media Center.

Відповідно до окремого доручення Міністра оборони України від 30.01.2023 №2418/з розмір виплати грошової компенсації військовослужбовцям за піднайом жилих приміщень з 01 січня 2023 року встановлено:

у місті Київ – 3800 гривень на місяць;

в обласних центрах – 2850 гривень на місяць;

в інших населених пунктах – 1900 гривень на місяць.

Водночас військовослужбовцям за наявності в них трьох і більше членів сім’ї зазначені розміри збільшуються в 1,5 раза.

Зауважимо, Верховна Рада України за наполяганням народних депутатів із фракції “Європейська Солідарність” погодилася створити робочу групу щодо повернення доплат військовослужбовцям ЗСУ у розмірі 30 тисяч гривень.