Про це інформує Military Media Center.
Відповідно до окремого доручення Міністра оборони України від 30.01.2023 №2418/з розмір виплати грошової компенсації військовослужбовцям за піднайом жилих приміщень з 01 січня 2023 року встановлено:
- у місті Київ – 3800 гривень на місяць;
- в обласних центрах – 2850 гривень на місяць;
- в інших населених пунктах – 1900 гривень на місяць.
Водночас військовослужбовцям за наявності в них трьох і більше членів сім’ї зазначені розміри збільшуються в 1,5 раза.
Зауважимо, Верховна Рада України за наполяганням народних депутатів із фракції “Європейська Солідарність” погодилася створити робочу групу щодо повернення доплат військовослужбовцям ЗСУ у розмірі 30 тисяч гривень.
- Міністерство оборони України минулими днями отримало багато запитів пояснити зміни щодо порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям. Мовиться саме про нарахування додаткової грошової винагороди у 100 000 та 30 000 гривень.
- З початку 2023 року набрав чинності закон щодо виплат військовим. Згідно з ним встановлюють щомісячні виплати грошової допомоги Героям України та кавалерам орденів.
- Від початку широкомасштабної війни Росії проти України до бюджету нашої країни залучено більш ніж 31 млрд доларів від міжнародних партнерів. Ще майже 200 мільярдів гривень вдалося залучити від продажу військових облігацій.