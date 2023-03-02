Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань викрили на антиукраїнській діяльності посадовицю одного з регіональних органів СБУ.
Вона виправдовувала збройну агресію РФ проти України та заперечувала воєнні злочини російських окупантів.
Окрім цього, фігурантка намагалась представити російський ракетний удар по пологовому будинку в Маріуполі як “нагнітання обстановки” і заперечувала факти ворожих обстрілів Запорізької АЕС.
У СБУ нагадали, що раніше очільник відомства Василь Малюк назвав одним із пріоритетів очищення Служби безпеки від зрадників.
“Ми продовжуємо курс на самоочищення Служби і не збираємося зупинятися. СБУ – це не місце для агентів кремля і людей, які не вірять у перемогу України. Якщо хтось зрадив присязі та українському народові – мусить відповісти за законом”, – наголосив він.
Фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників, вчинене службовою особою).
Вирішується питання щодо обрання їй міри запобіжного заходу.
Слідчо-оперативні дії проводили за процесуального керівництва Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.
- Колишнього очільника поліції Вінниччини Антона Шевцова підозрюють у державній зраді. З 2018 року він збирає та передає дані про українських посадовців та підприємців з метою проведення диверсій та залучення на бік окупантів.