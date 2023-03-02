Служба безпеки України викрила у своїх лавах чергову прихильницю Росії, яка виправдовувала повномасштабне вторгнення РФ в Україну та заперечувала воєнні злочини російських армійців.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань викрили на антиукраїнській діяльності посадовицю одного з регіональних органів СБУ.

Вона виправдовувала збройну агресію РФ проти України та заперечувала воєнні злочини російських окупантів.

Окрім цього, фігурантка намагалась представити російський ракетний удар по пологовому будинку в Маріуполі як “нагнітання обстановки” і заперечувала факти ворожих обстрілів Запорізької АЕС.

У СБУ нагадали, що раніше очільник відомства Василь Малюк назвав одним із пріоритетів очищення Служби безпеки від зрадників.

“Ми продовжуємо курс на самоочищення Служби і не збираємося зупинятися. СБУ – це не місце для агентів кремля і людей, які не вірять у перемогу України. Якщо хтось зрадив присязі та українському народові – мусить відповісти за законом”, – наголосив він.

Фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників, вчинене службовою особою).

Вирішується питання щодо обрання їй міри запобіжного заходу.

Слідчо-оперативні дії проводили за процесуального керівництва Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.