Російські війська зранку 5 червня запустили ракету "Калібр" у бік Києва. Боєприпас критично низько пролетів над Південноукраїнською АЕС, яка знаходиться у Миколаївській області.

Про це повідомила пресслужба Енергоатому в Facebook.

Російська ракета пролетіла над атомною станцією близько 05:30 ранку. В Енергоатомі наголосили, що навіть найменший уламок ракети може спричинити ядерну катастрофу та витік радіації. Таке б трапилось, якби боєприпас влучив в енергоблок, який працює.

“Наразі Росія продовжує створювати загрози ядерній безпеці українських АЕС та загрожує усьому світу новою ядерною катастрофою”, – йдеться у повідомленні.

У пресслужбі припустили, що ця ракета могла летіти до Києва, де пізніше лунали вибухи. Командування Повітряних сил Збройних сил України заявило, що ворог випустив декілька ракет з акваторії Каспійського моря. Їх завдали з літаків-бомбардувальників Ту-95. Одну ракету вдалося знищити.