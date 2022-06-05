Про це повідомила пресслужба Енергоатому в Facebook.
Російська ракета пролетіла над атомною станцією близько 05:30 ранку. В Енергоатомі наголосили, що навіть найменший уламок ракети може спричинити ядерну катастрофу та витік радіації. Таке б трапилось, якби боєприпас влучив в енергоблок, який працює.
“Наразі Росія продовжує створювати загрози ядерній безпеці українських АЕС та загрожує усьому світу новою ядерною катастрофою”, – йдеться у повідомленні.
У пресслужбі припустили, що ця ракета могла летіти до Києва, де пізніше лунали вибухи. Командування Повітряних сил Збройних сил України заявило, що ворог випустив декілька ракет з акваторії Каспійського моря. Їх завдали з літаків-бомбардувальників Ту-95. Одну ракету вдалося знищити.
- Нагадаємо, 5 червня близько 6 ранку жилеті столиці України прокинулися від гучних вибухів.
- Російські окупаційні сили без зупину обстрілювали Лисичанськ Луганської області. Протягом минулої доби та ночі вони знищували цивільну інфраструктуру з наміром нашкодити мирним жителям.