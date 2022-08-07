Про це повідомила GSMArena.
Уряд Китаю розробив нові правила, які передбачають заборону згадування Тайваню або Китайської Республіки у відвантажувальних документах. Своєю чергою це може мати вплив на продукцію. А саме частину електроніки або ж усе обладнання може бути повернуто назад на Тайвань.
Разом з Ненсі Пелосі у Тайвані побачили віцеголову Pegatron і топменеджерів TSMC. Можливо це ще більше загострить торговельне протистояння.
“Це може ще більше загострити торговельну війну між Китаєм і Тайванем, у яку втягнули Apple та інші американські компанії. Apple вже почала переговори зі своїми тайванськими партнерами. Компанія просить їх видалити або замінити на електронних виробах напис: “Зроблено в Тайвані”, – пише видання.
За даними видання, деякі 6,1-дюймові iPhone 14 будуть випущені на заводі Foxconn в Індії. Американська компанія вперше сильно диверсифікує своє виробництво. Крім того, існують чутки про певні проблеми з якістю виробництва з дисплеями та лінзами камери iPhone 14 Pro Max.
- Нагадаємо, США планують взяти участь у спільних військових навчаннях з Індією поряд зі спірним кордоном з Китаєм.
- На наступний день після візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі Китай почав військові навчання довкола Тайваню.
- У перший день наймасштабніших в історії Китаю військових навчань навколо Тайваню китайська армія запустила у водах поблизу острова 11 балістичних ракет.
- За інформацією ЗМІ, після того, як Китай розпочав військові навчання навколо Тайваню, Пентагон неодноразово намагався зв’язатись КНР. Однак у Пекіні всі дзвінки ігнорують.
- Влада Китаю вирішила запровадити санкції проти спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі та її близьких родичів через нещодавній візит на Тайвань.