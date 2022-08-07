Новий iPhone 14 можуть відтермінувати через візит спікерки Палати представників Сполучених Штатів Америки Ненсі Пелосі до Тайваню. Можливо Apple доведеться перенести випуск нового iPhone через торговельну війну.

Про це повідомила GSMArena.

Уряд Китаю розробив нові правила, які передбачають заборону згадування Тайваню або Китайської Республіки у відвантажувальних документах. Своєю чергою це може мати вплив на продукцію. А саме частину електроніки або ж усе обладнання може бути повернуто назад на Тайвань.

Разом з Ненсі Пелосі у Тайвані побачили віцеголову Pegatron і топменеджерів TSMC. Можливо це ще більше загострить торговельне протистояння.

“Це може ще більше загострити торговельну війну між Китаєм і Тайванем, у яку втягнули Apple та інші американські компанії. Apple вже почала переговори зі своїми тайванськими партнерами. Компанія просить їх видалити або замінити на електронних виробах напис: “Зроблено в Тайвані”, – пише видання.

За даними видання, деякі 6,1-дюймові iPhone 14 будуть випущені на заводі Foxconn в Індії. Американська компанія вперше сильно диверсифікує своє виробництво. Крім того, існують чутки про певні проблеми з якістю виробництва з дисплеями та лінзами камери iPhone 14 Pro Max.