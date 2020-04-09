Консорціум Unicode, що здійснює випуск емодзі, відтерміновує вихід нових смайликів, запланований на 2021 рік.

Про це повідомили в блозі Unicode.

У зв’язку з COVID-19 Консорціум Unicode вирішив відтермінувати випуск Unicode Standard 14.0 на пів року — з березня на вересень 2021 року.

За словами Марка Девіса, президента Консорціуму, це пов’язано з тим, що робота Unicode суттєво залежить від зусиль добровольців, які мають багато роботи зараз, під час пандемії.

“Перенесення дати випуску відповідає інтересам наших добровольців і організацій, які залежать від Unicode Standard. Цього року ми просто не можемо дотримуватися того ж графіка, якого дотримувалися минулого”, — сказав він.

Підкомітет Emoji прийматиме нові пропозиції для набору смайлів Emoji 14.0 з 15 червня 2020 року до 1 вересня 2020 року, але вони з’являться на пристроях не раніше 2022 року.

Вихід 117-й нових смайлів, анонсований на другу половину 2020 року, перенесено або скасовано не буде.