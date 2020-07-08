Міністерством освіти і Генеральний штаб розробили рішення, що дозволяє випускникам отримати відстрочку від призову, щоб продовжити освіту.

Про це повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки.

“Досягнуті домовленості дозволять абітурієнтам скористатися своїм конституційним правом на продовження навчання – пройти необхідні вступні іспити і подати заяви на вступ”, – заявив в.о. міністра Сергій Шкарлет.

Повідомляється, що приймальним комісіям закладів вищої та передвищої освіти надані відповідні роз’яснення з приводу реєстрації абітурієнтів, які планують продовжити навчання, які підлягають призову.

Попередня реєстрація дозволить абітурієнтам отримати підтвердження намірів продовжувати навчання і отримати відстрочку від призову в армію до 1 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, що через карантин призов на строкову службу в армію в Україні в 2020 році був перенесений з весни на літо (травень-липень).