Випускники 11 класів київських шкіл не проходитимуть державну підсумкову атестацію для здобуття повної загальної середньої освіти.

Про це йдеться у відповідному наказі Департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації.

“У 2019/2020 навчальному році звільнені від проходження державної підсумкової атестації учні, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти. Разом з тим зазначаємо, що для вступу в установи вищої освіти проходження зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковим!”, – пояснили в пресслужбі .

Відзначається, що таке рішення прийнято на виконання протоколу постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

Його метою є збереження життя і здоров’я учнів і вчителів і запобігання поширенню коронавірусу.

У документі йдеться також про те, що 2019/2020 навчальний рік повинен бути завершений не пізніше 1 липня 2020.