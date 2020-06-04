Про це йдеться у відповідному наказі Департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації.
“У 2019/2020 навчальному році звільнені від проходження державної підсумкової атестації учні, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти. Разом з тим зазначаємо, що для вступу в установи вищої освіти проходження зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковим!”, – пояснили в пресслужбі .
Відзначається, що таке рішення прийнято на виконання протоколу постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.
Його метою є збереження життя і здоров’я учнів і вчителів і запобігання поширенню коронавірусу.
У документі йдеться також про те, що 2019/2020 навчальний рік повинен бути завершений не пізніше 1 липня 2020.
- Раніше Міністерство освіти і науки України прийняло рішення щодо скасування державної підсумкової атестації для учнів 4-х та 9-х класів у зв’язку із введенням карантину в країні.
- У Міністерстві освіти й науки України оприлюднили дати проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році. ЗНО стартує з 25 червня.
- Абітурієнти з окупованого Криму й окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) можуть вступати без зовнішнього незалежного оцінювання до будь-якого навчального закладу, де працюватимуть освітні центри “Крим-Україна” та “Донбас-Україна”, до 23 жовтня включно.