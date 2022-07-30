У ніч на 30 липня російські окупанти вкотре обстріляли Дніпропетровську область. Під вогнем опинився Нікопольський район, є значні руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його даними, під прицілом російських окупантів цієї ночі опинились місто Нікополь та Червоногригорівська громада, по яких випустили до 80 снарядів з РСЗВ “Град”.

Внаслідок нічного обстрілу знищено один приватний будинок, ще 15 приватних будинків пошкоджені. Пошкоджено також близько 15 господарських споруд.

Окрім цього, пошкоджено лінію електропередач і близько 1000 мешканців Нікополя залишились без електроенергії. Над відновлення електропостачання вже працюють фахівці.

Також ворожі снаряди пошкодили два приватні підприємства. На одному з них вникла пожежа, яку рятувальник приборкували декілька годин.

За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав.

У Червоногригорівській громаді внаслідок обстрілів росіян пошкоджень та постраждалих немає.