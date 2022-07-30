Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його даними, під прицілом російських окупантів цієї ночі опинились місто Нікополь та Червоногригорівська громада, по яких випустили до 80 снарядів з РСЗВ “Град”.
Внаслідок нічного обстрілу знищено один приватний будинок, ще 15 приватних будинків пошкоджені. Пошкоджено також близько 15 господарських споруд.
Окрім цього, пошкоджено лінію електропередач і близько 1000 мешканців Нікополя залишились без електроенергії. Над відновлення електропостачання вже працюють фахівці.
Також ворожі снаряди пошкодили два приватні підприємства. На одному з них вникла пожежа, яку рятувальник приборкували декілька годин.
За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав.
У Червоногригорівській громаді внаслідок обстрілів росіян пошкоджень та постраждалих немає.
- Нагадаємо, у ніч на 29 липня російські окупанти обстріляли два райони у Дніпропетровській області – Нікопольський та Криворізький. Внаслідок обстрілів зафіксовано низку пошкоджень.