Фото: facebook.com/Valentyn.Reznichenko

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його даними, під прицілом російських окупантів цієї ночі опинились місто Нікополь та Червоногригорівська громада, по яких випустили до 80 снарядів з РСЗВ “Град”.

Внаслідок нічного обстрілу знищено один приватний будинок, ще 15 приватних будинків пошкоджені. Пошкоджено також близько 15 господарських споруд.

Окрім цього, пошкоджено лінію електропередач і близько 1000 мешканців Нікополя залишились без електроенергії. Над відновлення електропостачання вже працюють фахівці.

Також ворожі снаряди пошкодили два приватні підприємства. На одному з них вникла пожежа, яку рятувальник приборкували декілька годин.

За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав.

У Червоногригорівській громаді внаслідок обстрілів росіян пошкоджень та постраждалих немає.