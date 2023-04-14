14 квітня 2023 року слідчі НАБУ та САП завершили розслідування за підозрою колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва. Він підозрюється у тому, що виписав собі премію, яка на 229 мільйонів гривень перевищує дозволену суму.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ у Telegram.

“Розслідування стосовно екскерівника “Нафтогазу України” завершено”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дії Коболєва кваліфікували як “привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”.

У НАБУ додали, що рішення про відкриття матеріалів стороні захисту ухвалено через рішення ВАКС, яким відмовлено у продовженні строків слідства.

Нагадаємо, що 19 січня 2023 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру у розкраданні коштів колишньому керівнику НАК “Нафтогаз України”.

Як раніше повідомляли #Букви, суддя Вищого антикорупційного суду України визнав підозру щодо незаконного нарахування премії необґрунтованою.

Натомість 1 березня встановлено, що слідчий суддя раніше ухвалив незаконне рішення, і його скасували, а підозра від антикорупційних органів Андрію Коболєву є обґрунтованою.

1 березня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду обрала колишньому голові НАК “Нафтогаз” Андрію Коболєву запобіжний захід у вигляді застави у 229 млн грн.

14 березня до застави у 229 млн грн і раніше призначених обов’язків додали новий – носити електронний браслет.