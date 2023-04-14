Про це повідомляє пресслужба НАБУ у Telegram.
“Розслідування стосовно екскерівника “Нафтогазу України” завершено”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що дії Коболєва кваліфікували як “привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”.
У НАБУ додали, що рішення про відкриття матеріалів стороні захисту ухвалено через рішення ВАКС, яким відмовлено у продовженні строків слідства.
Нагадаємо, що 19 січня 2023 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру у розкраданні коштів колишньому керівнику НАК “Нафтогаз України”.
Як раніше повідомляли #Букви, суддя Вищого антикорупційного суду України визнав підозру щодо незаконного нарахування премії необґрунтованою.
Натомість 1 березня встановлено, що слідчий суддя раніше ухвалив незаконне рішення, і його скасували, а підозра від антикорупційних органів Андрію Коболєву є обґрунтованою.
1 березня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду обрала колишньому голові НАК “Нафтогаз” Андрію Коболєву запобіжний захід у вигляді застави у 229 млн грн.
14 березня до застави у 229 млн грн і раніше призначених обов’язків додали новий – носити електронний браслет.
- Станом на сьогодні суддя ВАКС не ухвалила рішення про зміну запобіжного заходу ексголові правління “Нафтогазу” Андрію Коболєву та продовжить розгляд в понеділок, 13 березня 2023 року.
- Колишній керівник НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв прокоментував оголошення йому підозри щодо розкрадання понад 229 млн гривень.
- Прокуратура просить застосувати до ексглави НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 365 мільйонів гривень.
- Слідчий суддя ВАКС відмовив у клопотанні щодо продовження строку досудового розслідування у справі екскерівника “Нафтогазу” Андрія Коболєва, який підозрюється у розкраданні коштів. Справа може бути закрита через 5 днів.