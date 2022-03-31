Президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту Австралії з закликом притягнути Росію до відповідальності. Український лідер подякував країні за значний обсяг допомоги та запропонував нові шляхи її надання.

Про це повідомляє австралійське видання The Australian.

Ядерна небезпека та блокування морів

Президент зазначив, що упродовж десятків років людству не загрожувала ядерна небезпека. Проте нині чиновники, представники РФ та їхні пропагандисти відверто обговорюють можливість застосування ядерної зброї “проти тих, хто не хоче підкорятися російським командам”. Зокрема, десятки років не було такого, щоб одна країна перекривала моря, аби інша не мала до них доступу, як наразі “мертві зони” є в частині Чорного та Азовського морів. Проте це шкодить не тільки Україні, а й сотням торговельних суден під різними прапорами.

Володимир Зеленський зазначив, що якщо світ не притягне Росію до відповідальності, то й деякі інші країни світу розпочнуть подібні війни проти своїх сусідів. Питання протистояння РФ та України вже переросло у вирішення долі глобальної безпеки. Президент наголосив, що жодна країна світу не повинна мати навіть теоретичної можливості блокувати торговельні флоти та перекривати моря. Так само, як і жоден лідер не може розраховувати на безкарність через війну.

Створення нової архітектури безпеки

На думку Президента, РФ має отримати ще більш потужні санкції у відповідь на ядерний шантаж стосовно всього світу. Також повинні бути інструменти для притягнення до відповідальності будь-якої країни, яка блокує торговельну навігацію. Зеленський вважає, що Австралія може стати першорядною у цьому питанні. Зокрема він сказав, що купувати російську нафту зараз означає платити за війну в Україні.

“Нам також потрібно посилити можливості міжнародних інституцій, які були створені, щоб притягувати воєнних злочинців до відповідальності, і кожного, хто вчинив би такі злочини, карати їх солідарністю всього світу, а не однієї країни”, — наголосив президент.

Володимир Зеленський згадав про 17 травня 2014 року, коли малайзійський Боїнг 777 збили російські окупанти над Донбасом. Тоді загинуло 290 людей, проте за вісім років не були покарані ті, хто спричинив цю трагедію. Дотепер вони переховуються на території Росії, а родини загиблих навіть не отримали компенсації. РФ й досі заперечує свою провину, а для того, щоб хоча б одна трагедія отримала належну реакцію міжнародної спільноти, знадобиться багато часу.

“Якби світ покарав Росію в 2014 році за те, що вона зробила, цього терору і вторгнення в Україну не було б у 2022 році”, — вважає Зеленський.

Допомога та майбутнє відновлення України

Австралія має на озброєнні бронетранспортери Bushmaster, які, на думку Президента, допоміг би Україні посилити позиції в плані озброєння. Він зазначив, що якби їхній парламент погодився надати їх, то наша країна була б дуже вдячною.

Стосовно відновлення Чорноморського регіону та країни в цілому, він запросив провідні компанії та найкращих експертів, які бажають долучитися до проєкту відновлення України. Також відбудова військово-морського сектору в Україні могла б стати великим внеском у відновлення після війни.