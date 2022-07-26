За твердженням генерального управління федеральної служби виконання покарань РФ, товари власного виробництва виправних колоній можуть "конкурувати" з імпортними та замінити відсутні на ринку.

Про це повідомляють росЗМІ.

Наприкінці липня в Єкатеринбурзі відбулася виставка продукції Генерального управління ФСВП — щорічний захід, на якому виправні установи різних регіонів РФ представляють товари власного виробництва. У 2022 році у заході взяли участь 30 колоній із семи областей.

Під час виставки кілька керівників ФСВП зазначили, що тепер виправні установи можуть не лише враховувати регулярний попит споживачів, а й адаптуватися під ринок, з якого пішло безліч іноземних виробників.

Так, начальник відділу трудової адаптації засуджених Свердловської області полковник Іван Шарков вважає, що продукцією з колоній можна замінити не тільки певні категорії товарів, а й цілі бренди — для прикладу він взяв IKEA, що пішла з РФ.