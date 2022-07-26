Про це повідомляють росЗМІ.
Наприкінці липня в Єкатеринбурзі відбулася виставка продукції Генерального управління ФСВП — щорічний захід, на якому виправні установи різних регіонів РФ представляють товари власного виробництва. У 2022 році у заході взяли участь 30 колоній із семи областей.
Під час виставки кілька керівників ФСВП зазначили, що тепер виправні установи можуть не лише враховувати регулярний попит споживачів, а й адаптуватися під ринок, з якого пішло безліч іноземних виробників.
Так, начальник відділу трудової адаптації засуджених Свердловської області полковник Іван Шарков вважає, що продукцією з колоній можна замінити не тільки певні категорії товарів, а й цілі бренди — для прикладу він взяв IKEA, що пішла з РФ.
“Якщо порівнювати меблі, у нас і якість краща, та й ціни нижчі. Ми не комерсанти”, – зазначив Шарков.
- Нагадаємо, IKEA повністю залишає ринок РФ. Транснаціональна корпорація зупинила діяльність у РФ на початку березня.
- Крім того, у червні компанія Nokian Tyres, яка виробляє шини для легкових і вантажних автомобілів, виходить із російського ринку через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
- Також виробник спортивного одягу Nike заявив про вихід з російського ринку. Раніше компанія оголосила, що тимчасово зупинить діяльність у РФ.
- Нещодавно шведсько-швейцарська компанія ABB, що спеціалізується у галузі електротехніки, енергетичного машинобудування та інформаційних технологій, виходить з російського ринку через війну РФ проти України.