Станом на 24 травня імпорт та експорт електричної енергії не здійснюється. Відсутність експорту електроенергії з України пов’язана з необхідністю покрити внутрішні потреби країни у споживанні протягом всієї доби.

Джерело: “Укренерго”.

Складною залишається ситуація поблизу лінії фронту. Вкотре через російські обстріли та пошкодження мереж обленерго були знеструмлені споживачі на Донеччині та Сумщині. Також внаслідок відключення однієї з ліній обленерго обмежена видача потужності електростанції на сході країни. Однак пошкоджень у мережі “Укренерго” за останню добу немає.

За даними “Укренерго”, зараз виробленої електроенергії вистачає для покриття потреб споживачів. Наявні ресурси води наразі дозволяють гідроелектростанціям працювати упродовж всієї доби, а також збільшувати свою генерацію для покриття ранкових та вечірніх піків споживання, для чого також максимально залучаються наявні в системи потужності теплових електростанцій.

Втім, поступово знижується водопілля, що впливатиме на роботу гідроелектростанцій. У денні години активно працюють сонячні та вітрові електростанції. Поступово виходять у ремонт енергоблоки атомних та теплових електростанцій.

Крім того, триває активна ремонтна кампанія на енергоблоках атомних електростанцій, для яких літо – традиційна пора перезавантаження палива та підготовки до зими. Відновлювальні роботи відбуваються на енергоблоках ТЕС та ТЕЦ, які зазнали серйозних пошкоджень внаслідок російських ракетних та дронових атак.

“Імпорт та експорт електричної енергії наразі не здійснюється. Відсутність експорту електроенергії з України пов’язана з необхідністю покрити внутрішні потреби країни у споживанні протягом всієї доби та забезпечити резерви на вечірні години максимального споживання”, – зазначили у компанії.

А також закликали українців у вечірні години, а саме з 19:00 до 22:00, ощадливо та раціонально споживати електричну енергію.