Олексій Турчинов, секретар РНБО у 2014-2019 роках, прокоментував заяву "Укроборонпрому" щодо запуску виробництва артилерійських снарядів. Він зауважив, що їх виробництво розпочалося ще у 2018 році, але в другій половині 2019-го року було згорнуто.

Про це написав Олександр Турчинов на своїй сторінці у мережі Facebook.

“Укроборонпром” зробив заяву, що на 9-й місяць повномасштабної війни вони налагодили виробництво крупнокаліберних артилерійських снарядів.

Своєю чергою, екссекретар РНБО зазначив, що випуск 152-мм снарядів було розпочато ще у 2018 році, й тоді ж пройшло випробування.

Зокрема коштом конфіскованих у родини Януковича 1,5 мільярда доларів було придбано обладнання для їх виробництва. Крім того, снаряди стали випускати й у недержавному оборонному секторі української промисловості.

“До речі, конкуренція державних і недержавних підприємств дозволила працювати над зниженням закупівельних цін та економією бюджетних коштів”, – написав Турчинов.

Олександр Турчинов запитав у керівництва “Укроборонпрому”:

“Чому з другої половини 2019 року було припинено виробництво українських снарядів?

Чому в державному оборонному замовленні на 2020, 2021 та 2022 роки взагалі не було передбачено фінансування замовлення та виробництва українських снарядів, а також снарядів великих калібрів іноземного виробництва?

Чому розрекламовані вами снаряди й досі відсутні на фронті, адже проблема їх дефіциту є однією із найбільш болючих і небезпечних?”.

Також він додав, що артилерії потрібні не просто снаряди, а артилерійські постріли. До їхнього складу, окрім самого снаряду, входить ще підривач, гільза з капсульною втулкою та пороховий заряд.