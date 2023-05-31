У травні сповільнення виробництва в Китаї поглибилося через зниження споживчого та експортного попиту, додавши ознаки зниження економічного відновлення після припинення антивірусного контролю.

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Китайська влада намагається прискорити відновлення після того, як нещодавнє опитування показало, що 1 з 5 молодих працівників у містах є безробітним. Споживчі витрати у квітні були нижчими, ніж очікувалося, а промислове виробництво знизилося порівняно з попереднім місяцем.

Щомісячний індекс менеджерів із закупівель, опублікований національним статистичним агентством і галузевою групою, знизився до 48,4 з 49,2 у квітні за 100-бальною шкалою. Значення нижче 50 свідчать про зниження активності.

Зниження “вказує на те, що ризик спадної спіралі, особливо у виробничому секторі, стає все більш реальним”, зауважили у звіті економісти Nomura. Прогнози не червень не додали оптимізму для бізнесу.

Китайські виробники постраждали від ослаблення світового попиту після того, як центральні банки Сполучених Штатів, Європи та Азії підвищили процентні ставки, аби знизити інфляцію.

Всередині споживчі витрати Китаю відновилися після скасування антивірусних обмежень на подорожі та ділову активність у грудні. Проте, відновлення було слабшим, ніж очікувалося.

За даними Національного бюро статистики та Китайської федерації логістики та закупівель, кількість нових замовлень у травні впала до 48,3 з квітневих 48,5 за аналогічною 100-бальною шкалою. Індекс експортних замовлень знизився до 47,2 з 47,6 попереднього місяця.

“Відновлення економіки Китаю в травні все ще тривало, хоча й меншими темпами”, — мовиться у звіті Capital Economics. “Промисловість бореться, а фіскальна підтримка зменшується. Тоді як сектор послуг все ще має успіхи”.

Раніше економісти заявили, що скорочення населення Китаю становить серйозну майбутню проблему для другої за величиною економіки світу, тоді як 17 січня у Давосі головний економічний радник президента Сі Цзіньпіна намагався відновити довіру інвесторів щодо одного з найнижчих рівнів темпу зростання за десятиліття.

Глобальна економіка стала залежати від величезної кількості фабричних робітників Китаю для виробництва промислових товарів, тоді як її споживачі представляють ринки автомобілів західного виробництва та предметів розкоші, що зростають.

Зменшення робочої сили, швидше за все, стримуватиме економічне зростання. Економіка може розвиватися, лише додаючи працівників або виробляючи більше. Очікується, що населення працездатного віку в Китаї, яке досягло свого піка приблизно в 2014 році, скорочуватиметься на 0,2% щороку до 2030 року, згідно з рейтингами S&P Global Ratings.