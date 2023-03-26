Оголошені Володимиром Путіним виробничі цілі близькі до мінімального рівня, необхідного для компенсації втрат Росії на полі бою. Повідомляється, що Росія втрачає 150 танків на місяць, тому їй доведеться виготовити 1350 танків протягом наступних дев'яти місяців, щоб залишатися на поточному рівні.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

За даними аналітиків, Путін стверджував, що Захід не може підтримувати постачання зброї Україні, і перебільшував потенціал Росії щодо мобілізації власної оборонно-промислової бази, щоб створити хибне враження, що подальший український опір і західна підтримка є марними.

Крім того, Путін стверджував, що українські сили витрачають до 5 тисяч снарядів на день, тоді як США виробляють в середньому 14-15 тисяч снарядів на місяць. Очільник Кремля запевняв, що заплановане збільшення виробництва оборонної продукції Заходом буде меншим, ніж заплановане збільшення Росією. Путін оголосив, що Росія виробить понад 1600 нових танків до кінця 2023 року і матиме в три рази більше танків, ніж Україна на той час.

Зазначено, що Путін, ймовірно, скористався нагодою, щоб розповсюдити цей наратив на основі звіту The Financial Times від 19 березня про те, що європейські виробники зброї “загальмували” через дефіцит вибухівки. На думку президента Росії, подальше постачання зброї Заходом Україні є просто спробою продовжити війну.

Як повідомляється, Путін додав, що на відміну від Заходу, Росії не потрібна надмірна мілітаризація економіки для розширення можливостей військового потенціалу. Проте ці заяви не відповідають дійсності. ВВП США в 10 разів перевищує ВВП Росії. Німеччина, Велика Британія та Франція разом мають економіку майже в п’ять разів більшу за російську. Послання Путіна мають на меті переконати Захід виділяти менше військового потенціалу на підтримку України.

Згідно з даними звіту, заявлені Путіним цілі щодо виробництва танків у Росії в 2023 році ігнорують обмежені промислові можливості РФ. Єдиний російський завод з виробництва танків “Уралвагонзавод” виробляє 20 танків на місяць. Щоб досягти мети Путіна з такою швидкістю, знадобиться більше шести років. Через міжнародні санкції та нестачу кваліфікованої робочої сили “Уралвагонзавод” навряд чи розширить виробництво сучасних танків, таких як Т-90, настільки швидко, щоб досягти цих цілей за дев’ять місяців. Таким чином, Кремль, ймовірно, продовжить вилучати старі танки зі сховищ та відправляти їх на поле бою.