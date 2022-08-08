Турецький виробник Bayraktar зареєструвався в Україні. Компанія Baykar вже придбала земельну ділянку для будівництва.

Про це повідомили в інтерв’ю “РБК-Україна”.

Посол України в Туреччині Василь Боднар розповів, що компанія розробила проєктну документацію. Земельну ділянку придбали для реалізації майбутніх потужностей.

За його словами, власники компанії мають намір повністю реалізувати проєкт. Налагодження виробництва в Україні було майже їх особистим зобов’язанням.

“І воно не тільки політичне, а й практичне, оскільки на значній частині моделей, які будуть вироблятися на цьому заводі, будуть стояти комплектуючі українського виробництва. Це можуть бути двигуни, інші запасні частини, колеса, багато чого різного, що є високотехнологічне у нас, і може бути використане для цих літальних апаратів”, — додав він.

Тиждень тому уряд затвердив двосторонню угоду про будівництво заводу. Документ надіслали до парламенту на ратифікацію.