Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

“Tetra Pak сьогодні оголосила про припинення діяльності, що залишилася в Росії. Це пов’язано з впливом обмежень на експорт до Росії, що призводить до нестабільності ланцюжка постачань, внаслідок чого у компанії не залишається іншого виходу, окрім як покинути країну”, – зазначається у повідомленні компанії.

Також у Tetra Pak зауважили, що це сталося після попереднього рішення компанії призупинити всі нові інвестиції та проєкти у РФ, обмеживши свою діяльність лише підтримкою продуктів першої необхідності для клієнтів.

Компанія досягла угоди про передачу свого російського бізнесу місцевому керівництву з наміром забезпечити безперервність бізнесу для своїх клієнтів, мінімізувати вплив на працівників і продовжувати підтримувати доступ споживачів до основних харчових продуктів.

Після передачі прав власності нова компанія працюватиме під новою назвою і не буде афілійованою з Tetra Pak. Компанія працювала на російському ринку протягом 62 років.

Нагадаємо, що нещодавно шведсько-швейцарська компанія ABB, що спеціалізується у галузі електротехніки, енергетичного машинобудування та інформаційних технологій, виходить з російського ринку через війну РФ проти України. У пресрелізі компанії зазначили, що АBB вирішила залишити російський ринок через широкомасштабну війну Росії проти України та вплив міжнародних санкцій.