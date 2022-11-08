Про це виробник повідомив у Facebook.

Компанія показала, яка в БПЛА чіткість трекінгу та відмінна якість картинки у дощову погоду.

Безпілотник може бути задіяний для проведення глибинної аеророзвідки та коригування. Зокрема він здатен коригувати далекобійне озброєння, наприклад, HIMARS.

Дрон має 30-кратне оптичне збільшення та додатковий цифровий зум. В апарата є надійний зашифрований зв’язок. Метод шифрування – AES256.

БПЛА здатен заглибитись у тил ворога до 60 км. Також він може вести спостереження на відстані до 5 км від БПЛА до об’єкта.

“Шарк” може здійснювати польоти понад дві години, а його практична стеля – 2000 м. У нього Full HD електрооптичний сенсор з 30-кратним оптичним збільшенням та додатковим цифровим зумом.

Злітна маса дрона складає 10 кг. Його розмах крил – 1,91 м, а час розгортання близько 15 хвилин. Максимальна швидкість польоту складає 150 км/год зі швидкістю звалювання – 60 км/год. Його крейсерська швидкість – 70-90 км/год.

Його можна використовувати від -15 С до +50 градусів за Цельсієм.

Він злітає за допомогою катапульти, а спосіб посадки – парашут.