Виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, зокрема здійснюється експорт – «Укренерго»

Джерело: “Укренерго”.
Переважно у ранкові та денні години здійснюється експорт електроенергії у Польщу. Імпорт ж триває у денні та вечірні години зі Словаччини та Молдови. Однак у вечірній пік споживання його обсяг незначний.
Попри те, що наразі виробництва електроенергії достатньо, в “Укренерго” закликали українців у вечірні години, коли споживання в енергосистемі найбільше, зменшити або перенести на інший час використання потужних електроприладів. Адже через активні ремонтні кампанії на теплових електростанціях, а також на деяких енергоблоках АЕС в енергосистемі працює менша кількість енергоблоків.
Для покриття вечірнього піка споживання максимально залучаються доступні потужності гідро- та теплоелектростанцій.
За даними Міненерго, на Донеччині внаслідок обстрілів було знеструмлено 8 населених пунктів. Під удар потрапив і об’єкт генерації електроенергії – пошкоджено тепломережу. Також без живлення залишилася шахта.
У Харківській області через обстріли без електроенергії – понад 13 тисяч споживачів. Через попередні обстріли також залишається без світла частина споживачів у Сумській, Запорізькій, Херсонській, Чернігівській областях.
Натомість за добу вдалося повернути світло для майже 25 тис. споживачів. Більшість із них – це абоненти в Донецькій та Херсонській областях. На Херсонщині заживили населений пункт, який був знеструмлений з початку деокупації.
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