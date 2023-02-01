Російський автопром — раніше одна з найбільших галузей промисловості, де безпосередньо зайнято 300 тисяч осіб, а з урахуванням суміжних виробництв усі три мільйони, зрештою відкотився на півстоліття у минуле.

Про це повідомляє The Moscow Times.

За підсумками 2022 року випуск легкових автомобілів впав на 67%.

Відхід іноземних концернів та припинення постачання компонентів паралізували виробництво від Калінінграда до Владивостока. В результаті з конвеєрів автозаводів вийшло 450 тисяч машин — мінімальна кількість з часів перших років правління Леоніда Брежнєва. У 1970 році СРСР випускав 344 тисячі автомобілів на рік, а після запуску заводів у Горькому та Тольятті, 1,2 мільйона.

Найбільші автомобільні заводи зупинилися з початком повномасштабної війни і не змогли перезапустити конвеєр. Це “ПСМА Рус” у Калузі, де збирали Peugeot, Citroen, Opel та Mitsubishi; Mazda у Владивостоці; Mercedes-Benz у Підмосков’ї; Nissan та Toyota у Санкт-Петербурзі; а також калузький завод Volkswagen.

Загалом за темпами обвалу автопром залишився однозначним лідером серед усіх галузей промисловості. Автомобільна індустрія, схоже, стала випереджаючим індикатором стану російської економіки, оскільки найбільш швидко відреагувала на зміну економічних умов, каже економістка Ольга Біленька.

Після виробництва обвалилися й продажі автомобілів, а російський ринок відкотився до рівнів 1990-х років. За рік у РФ було продано 687 тисяч авто — на 1 мільйон менше проти показника 2021 року.

Щобільше, з 60 брендів, які були доступні російським споживачам, залишилося 14. Три з них — російські, а решта китайських.

Аналітики прогнозують, що у 2023 році LADA займе 48-50% ринку, а частка китайських марок перевищить 25%. Тож, скоріш за все, “китайці” згодом стануть монополістами, а їхня частка досягне 70%.

Варто нагадати, що за місяць до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, найвищі економічні довірені особи президента РФ Володимира Путіна відвідали його резиденцію в Ново-Огарьово під Москвою, щоб поінформувати очільника Кремля про ймовірні наслідки західних санкцій.

Згідно з останніми підрахунками аналітиків, витрати на військову мобілізацію РФ та вплив західних санкцій можуть “пробити діру” в бюджетних прогнозах уряду та вичерпати резерви Москви до найнижчого рівня за останні десятиліття.