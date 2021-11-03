Ситуація з вирубкою лісів у світі загрозлива і найбільше страждають країни, на територіях яких знаходиться велика частка світових лісів. Йдеться про Бразилію, Демократичну Республіку Конго та Індонезію.

Про це повідомила британська служба новин BBC.

Як сповіщалось, понад 100 світових лідерів, які зібралися на кліматичному саміті COP26, обіцяють припинити вирубку лісів до 2030 року. Оскільки вирубування дерев призводить до зміни клімат. Зокрема, виснажує ліси, що поглинають величезну кількість CO2.

Нове зобов’язання підпишуть Канада, Бразилія, Росія, Китай, Індонезія та Демократична Республіка Конго. Ліси цих країн становлять близько 85% світових лісів.

Захист лісів

За даними ООН, з 1990 року було втрачено 420 мільйонів гектарів (один мільярд акрів) лісу. Основна причина – сільське господарство.

Відтак, ліси намагались захистити раніше. Наприклад, у 2014 році ООН оголосила про угоду про скорочення вирубки лісів вдвічі до 2020 року і припинення її до 2030 року. А в 2017 була поставлена інша мета – збільшити лісові площі у всьому світі на 3% до 2030 року.

Але згідно зі звітом за 2019 рік, вирубка лісів тривала й надалі і це мало серйозні наслідки для боротьби зі зміною клімату.

Тоді ліси намагались відновити шляхом природного зростання або посадки, але для того, щоб дерева виросли – потрібні роки.



А протягом останнього десятиліття щороку все ще втрачалося 4,7 мільйона гектарів лісу, серед яких найбільше постраждали Бразилія, Демократична Республіка Конго та Індонезія.

Бразилія



Близько 60% тропічних лісів Амазонки знаходиться в Бразилії, і вони відіграють життєво важливу роль у поглинанні шкідливого CO2.

За даними Національного інституту космічних досліджень країни (INPE), вирубка лісів у бразильській Амазонії після стабільного зниження з 2004 року знову зросла. У 2020 році було сказано, що рівень вирубки лісів був найвищим за більше ніж десятиліття.

Президента Бразилії Жаїра Болсонару критикують за “антиекологічну” політику, таку як заохочення сільського господарства та видобутку корисних копалин в Амазонії.

Він скоротив фінансування державних установ, які відповідають за переслідування фермерів і лісорубів, які порушують екологічне законодавство. А штрафи за незаконні рубки знизилися на 20% у 2020 році.

Останні дослідження також показують, що 94% вирубки лісів і знищення середовища проживання в Бразилії можуть бути незаконними. Але зауважимо, що точних даних немає.



Демократична Республіка Конго

Велика частина тропічних лісів знаходиться на території Демократичної Республіки Конго, де ситуація також складна.

Екологічна кампанія Greenpeace заявила, що попри те, що США та ЄС заборонили імпорт нелегальної деревини, вона все ще потрапляє контрабандою за межі країни.

Крім цього є й інші чинники. Зокрема, йдеться про дрібне натуральне сільське господарство: розчищення деревного вугілля та палива, розширення міст та видобуток корисних копалин.

За даними Global Forest Watch, за останні п’ять років щорічні втрати первинних лісів становили майже півмільйона гектарів.

Минулого місяця президент Фелікс Цісекеді розпорядився провести аудит деяких договорів оренди, виділених на заготівлю громадських лісів, у тому числі одного на понад 1,4 мільйона гектарів, на тлі звинувачень у корупції.

Але водночас, на початку цього року уряд також оголосив про план скасування заборони на нові лісозаготівлі, починаючи з 2002 року, хоча вона ще не була реалізована.

У Greenpeace запевнили, що це буде суперечити зобов’язанням, прийнятим на початку цього року, щодо захисту лісів і збільшення лісового покриву на 8%.

Індонезія

За останні двадцять років Індонезія входить до п’ятірки найбільших країн світу за втратою лісів.

За даними Global Forest Watch, країна втратила 9,75 мільйона гектарів первинних лісів у період з 2002 по 2020 рік.

Президент Джоко Відодо пообіцяв боротися з вирубкою лісів у 2014 році, вирішуючи питання з основним фактором вирубки – розчищення земель під плантації олійної пальми. За офіційними даними, саме для цього влаштували до 80% пожеж.

За даними уряду Індонезії, рівень вирубки лісів досяг рекордно низького рівня у 2020 році.

У 2019 році президент Відодо ввів трирічний мораторій на вирубку нових лісів, охопивши близько 66 мільйонів гектарів первинних лісів і торфовищ. Цього року заборону продовжили на невизначений термін.