Про це повідомила телерадіокомпанія BBC.
Бразильське агентство космічних досліджень (INPE) визначило, що упродовж року рівень вирубування лісів збільшився на 22%.
Згідно зі звітом агентства, за 2020-2021 роки було втрачено понад 13 тис. кв. км лісової площі – це найбільший показник з 2006 року.
Регіон Амазонки відіграє відіграє життєво важливу роль у поглинанні шкідливого CO2. Зазначається, що Амазонка є домом для близько трьох мільйонів видів рослин і тварин, а також – одного мільйона корінного населення.
Міністр навколишнього середовища Хоакім Лейте сказав, що ці дані є “викликом”:
“Ми повинні бути більш рішучі по відношенню до цих злочинів”.
І додав, що дані “не зовсім точно відображають ситуацію за останні кілька місяців”.
Він скоротив фінансування державних установ, які відповідають за переслідування фермерів і лісорубів, які порушують екологічне законодавство. А штрафи за незаконні рубки знизилися на 20% у 2020 році.
Останні дослідження також показують, що 94% вирубки лісів і знищення середовища проживання в Бразилії можуть бути незаконними. Але зауважимо, що точних даних немає.
Раніше були виявлені тісні зв’язки між вирубкою лісів в Амазонії та міжнародними ланцюгами поставок. Наприклад, минулого року розслідування Greenpeace виявило зв’язок між масовою вирубкою лісів у регіоні та їжею, яка продається в британських супермаркетах і ресторанах.
- Понад 100 світових лідерів, які зібралися на кліматичному саміті COP26, обіцяють припинити вирубку лісів до 2030 року, оскільки вирубування дерев призводить до зміни клімат. Зокрема, виснажує ліси, що поглинають величезну кількість CO2. Серед тих країн є і Бразилія.
- Які країни страждають від вирубки лісів найбільше – за посиланням.