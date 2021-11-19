Він скоротив фінансування державних установ, які відповідають за переслідування фермерів і лісорубів, які порушують екологічне законодавство. А штрафи за незаконні рубки знизилися на 20% у 2020 році.

Останні дослідження також показують, що 94% вирубки лісів і знищення середовища проживання в Бразилії можуть бути незаконними. Але зауважимо, що точних даних немає.

