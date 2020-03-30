Мер Дніпра Борис Філатов розповів про заходи, які міська влада вже прийняла в боротьбі з коронавірусом.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

“400 ям під могили ми вже викопали. Рефрижератори готові. Мішки закупили. І навіть знаємо, як засверлювати труни”, – повідомив Філатов.

Крім того, в своєму пості мер Дніпра підкреслив, що закрив на своїй сторінці можливість залишати коментарі через “пекло”, яке влаштували підписники.

“Друзі, після того, як у мене тут любителі перфораторів, домашніх ремонтів, “Епіцентру”, шашликів в парках, створення ВІП-палат в лікарні “Мечникова”, вільного проїзду на громадському транспорті, партії “Слуга народу” і іншого всеосяжного бл*дства, влаштували пекло в коментарях, то дискусії з вами закриваються”, – зазначив Філатов.