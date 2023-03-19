За словами представників УПЦ (МП), виселення монахів з Лаври провокує росіян й далі "захищати православних", даючи їм все нові і нові аргументи задля виправдання своєї агресії проти України.

Про це йдеться на сторінці Києво-Печерської Лаври.

Зазначено, що 18 березня очільник ПЦУ Епіфаній (Думенко) звернувся до братії Києво-Печерської Лаври УПЦ із закликом переходити в ПЦУ.

Як повідомляють у пресслужбі, автор заявляє про необхідність вигнання з Лаври “московського патріархату”, до якого він зараховує лаврських монахів. Проте, якщо ПЦУ отримає Лавру, то ченці, які раніше за твердженням очільника ПЦУ були “московськими”, перетворяться на “українських” і зможуть там залишитися.

“Крім того, у зверненні Епіфаній стверджує, що “до Києво-Печерської Лаври повертається Українська Церква”. Це неправда, бо у всіх церковних і державних документах написано, що в Лаврі сьогодні звершує богослужіння саме Українська Православна Церква. В жодному офіційному церковному і державному документі немає слів “московська церква” чи “московський патріархат”, – пояснюють у пресслужбі.

Також у пресслужбі наголосили, що звинувачення в тому, що нібито Лавра “послідовно і свідомо перетворювалася на центр пропагування ідеології “руского міра” і що вона є “інструментом боротьби проти України” – неправдиве.

“Окрім того, якби в ПЦУ “серця були відкриті для єднання”, як заявляє автор звернення, то вони для початку засудили б насильство проти наших громад, яке вони чинять сьогодні майже по всій Україні, а тепер лукаво закликають “до єднання”, – відповіли в пресслужбі.

Також додали, що намір забрати Києво-Печерську Лавру в Української Православної Церкви і виселити її мешканців є порушенням права на свободу віросповідання та великою помилкою, яка “деструктивно вплине на імідж нашої держави, на єдність українського народу і релігійний мир”.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що керівництво Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” сповістило Українській православній церкві Московського патріархату, що з ними розривають угоду на оренду православної святині.

Відтак ченці Московського патріархату записали відеозвернення, де заявили, що не виселятимуться з Києво-Печерської лаври, оскільки “живуть на цій території багато років”. Намісник монастиря, митрополит Павло сказав, що у нього нібито хочуть забрати громадянство та наклали санкції. Також він спробував запевнити, що ні він, ні інше духовенство УПЦ МП не є колаборантами.