Про це йдеться на сторінці Києво-Печерської Лаври.
Зазначено, що 18 березня очільник ПЦУ Епіфаній (Думенко) звернувся до братії Києво-Печерської Лаври УПЦ із закликом переходити в ПЦУ.
Як повідомляють у пресслужбі, автор заявляє про необхідність вигнання з Лаври “московського патріархату”, до якого він зараховує лаврських монахів. Проте, якщо ПЦУ отримає Лавру, то ченці, які раніше за твердженням очільника ПЦУ були “московськими”, перетворяться на “українських” і зможуть там залишитися.
“Крім того, у зверненні Епіфаній стверджує, що “до Києво-Печерської Лаври повертається Українська Церква”. Це неправда, бо у всіх церковних і державних документах написано, що в Лаврі сьогодні звершує богослужіння саме Українська Православна Церква. В жодному офіційному церковному і державному документі немає слів “московська церква” чи “московський патріархат”, – пояснюють у пресслужбі.
Також у пресслужбі наголосили, що звинувачення в тому, що нібито Лавра “послідовно і свідомо перетворювалася на центр пропагування ідеології “руского міра” і що вона є “інструментом боротьби проти України” – неправдиве.
“Окрім того, якби в ПЦУ “серця були відкриті для єднання”, як заявляє автор звернення, то вони для початку засудили б насильство проти наших громад, яке вони чинять сьогодні майже по всій Україні, а тепер лукаво закликають “до єднання”, – відповіли в пресслужбі.
Також додали, що намір забрати Києво-Печерську Лавру в Української Православної Церкви і виселити її мешканців є порушенням права на свободу віросповідання та великою помилкою, яка “деструктивно вплине на імідж нашої держави, на єдність українського народу і релігійний мир”.
Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що керівництво Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” сповістило Українській православній церкві Московського патріархату, що з ними розривають угоду на оренду православної святині.
Відтак ченці Московського патріархату записали відеозвернення, де заявили, що не виселятимуться з Києво-Печерської лаври, оскільки “живуть на цій території багато років”. Намісник монастиря, митрополит Павло сказав, що у нього нібито хочуть забрати громадянство та наклали санкції. Також він спробував запевнити, що ні він, ні інше духовенство УПЦ МП не є колаборантами.
- Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло, керуючий справами УПЦ МП, та братія, які мають покинути територію святині, записали звернення до президента Володимира Зеленського, Кабміну та народу. Один із представників братії сказав, що молився, аби Зеленський став президентом.
- Вселенський патріарх Варфоломій під час промови на відкритті міжнародної конференції в Абу-Дабі висловився щодо війни Росії в Україні та ідеології “русского міра”. Патріарх згадав про маргіналізацію релігії за часів Радянського Союзу та як її почали використовувати на користь Кремля в роки після падіння СРСР.
- Православна церква України (ПЦУ), як правонаступниця Київської Митрополії, заявила, що Російська православна церква (нині представлена в Україні УПЦ МП) окупувала Києво-Печерську лавру у XVII столітті. У ПЦУ зазначили, що Московія духовно окупувала українські святині на понад три століття.