Сьогодні суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира відсторонено від виконання своїх суддівських обов'язків у зв'язку з його притягненням до кримінальної відповідальності.

Джерело: Вища рада правосуддя

У ніч на 26 травня в Києві відбулась смертельна ДТП за участі голови Макарівського райсуду Олексія Тандира. Перебуваючи ймовірно у стані алкогольного сп’яніння, він на блокпосту суддя збив насмерть 23-річного нацгвардійця.

Згідно з повідомленням ВРП, він скоїв кримінальне правопорушення, передбачене частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України. Воно передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років, а також позбавлення права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

У заяві також йдеться про те, що це провадження “може піддати сумніву незалежність та чесність судді під час здійснення правосуддя і, враховуючи міжнародні принципи, стандарти поведінки суддів і норми національного законодавства, значно пошкодити авторитет судової влади і довіру суспільства до неї”.

Разом з тим, довіра й авторитет судової влади в очах суспільства оцінюється як пріоритет. Суддя повинен бути прикладом неухильного дотримання вимог закону і принципу верховенства права, присяги судді, а також дотримання високих стандартів поведінки з метою зміцнення довіри громадян у чесність, незалежність, неупередженість та справедливість суду.

Згідно з цими положеннями, Вища рада правосуддя відсторонила суддю Тандира від виконання обов’язків до 25 липня 2023 року.

