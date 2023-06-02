Джерело: Вища рада правосуддя
У ніч на 26 травня в Києві відбулась смертельна ДТП за участі голови Макарівського райсуду Олексія Тандира. Перебуваючи ймовірно у стані алкогольного сп’яніння, він на блокпосту суддя збив насмерть 23-річного нацгвардійця.
Згідно з повідомленням ВРП, він скоїв кримінальне правопорушення, передбачене частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України. Воно передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років, а також позбавлення права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.
У заяві також йдеться про те, що це провадження “може піддати сумніву незалежність та чесність судді під час здійснення правосуддя і, враховуючи міжнародні принципи, стандарти поведінки суддів і норми національного законодавства, значно пошкодити авторитет судової влади і довіру суспільства до неї”.
Разом з тим, довіра й авторитет судової влади в очах суспільства оцінюється як пріоритет. Суддя повинен бути прикладом неухильного дотримання вимог закону і принципу верховенства права, присяги судді, а також дотримання високих стандартів поведінки з метою зміцнення довіри громадян у чесність, незалежність, неупередженість та справедливість суду.
Згідно з цими положеннями, Вища рада правосуддя відсторонила суддю Тандира від виконання обов’язків до 25 липня 2023 року.
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У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що загиблим 23-річним нацгвардійцем внаслідок ДТП за участю голови Макарівського районного суду був Вадим Бондаренко. У нього залишилися дружина та троє дітей.
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28 травня у Тальному (Черкаська область) попрощалися з загиблим 23-річним нацгвардійцем Вадимом Бондаренком. Його двома днями раніше, ймовірно, збив на блокпосту суддя Макарівського районного суду Київщини Олексій Тандир.