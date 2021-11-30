Вища рада правосуддя вирішила звільнити Валентину Данішевську з посади судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні сьогодні.

Загальний стаж роботи судді Валентини Данішевської, що дає їй право на відставку, становить більше 20 років.

“Відповідно до статті 116 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” суддя, який має стаж роботи на посаді судді не менше двадцяти років, що визначається відповідно до статті 137 цього Закону, має право подати заяву про відставку”, – йдеться у повідомленні.

Валентина Данішевська з 1987 року працювала головним арбітром арбітражу Управління торгівлі Запорізького облвиконкому.

У 1992 році була призначена арбітром, а згодом – суддею арбітражного суду Запорізької області, з 2017 року – суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді.

30 листопада 2017 року обрана на посаду голови Верховного Суду шляхом таємного голосування строком на чотири роки.

З цього часу входила до складу Вищої ради правосуддя за посадою.

Строк повноважень Валентини Данішевської як голови Верховного Суду закінчується 30 листопада 2021 року.

22 жовтня таємним голосуванням пленум Верховного Суду України обрав новим головою цієї інституції Всеволода Князєва. Князєв обійме посаду голови Верховного Суду з 1 грудня 2021 року.

Нагадаємо, 14 липня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду визнав протиправним і скасував указ президента Володимира Зеленського щодо скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду. Зеленський у такий спосіб мав намір звільнити суддю Тупицького. Таким чином президент вчинив щодо іншого судді КСУ Олександра Касмініна.

У той день в ОПУ заявили, що президент Володимир Зеленський неприємно здивований рішенням Верховного Суду. Засудженню цього рішення присвятили дві окремі заяви. Згодом стало відомо, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом ухвалення суддями Верховного Суду рішення на користь Тупицького. Верховний Суд відреагував на провадження, нагадавши, що вплив на суддю у будь-який спосіб забороняється.

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