Командир полку "Азов" Денис Прокопенко заявив про припинення оборони Маріуполя та збереження життя особового складу.

Про це Прокопенко повідомив у відеозверненні.

Командир “Азова” наголосив, що командування віддало наказ про збереження життя особового складу та припинення оборони Маріуполя.

“Попри важкі бої, кругову оборону та відсутність постачання, ми постійно наголошували на трьох найважливіших для нас умовах: цивільні, поранені та загиблі”, – зауважив Прокопенко.

За словами оборонця Маріуполя, цивільних вдалося евакуювати, а важкопораненим надають необхідну допомогу. Надалі буде проведено обмін поранених та доставка їх на територію, підконтрольну Україні.

Процес щодо загиблих героїв наразі триває, повідомив Прокопенко. Він сподівається, що “найближчим часом” їх зможуть поховати з почестями – рідні та вся Україна.