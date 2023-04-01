За даними синоптиків, цьогоріч у квітні температура повітря буде вищою за норму на декілька градусів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Згідно з даними фахівців, середня місячна температура у квітні становитиме від +9 до +13 градусів, що на 1-1,5 градуса вище за норму.

Водночас у Карпатах середньомісячна температура повітря буде +7…+8 градусів, що також на 2 градуси вище за норму.

Щодо опадів, то під час другого місяця весни їх очікується 30-52 мм, у Карпатах – 60-89 мм, що у межах норми.

Синоптики також зауважили, що зазвичай середня місячна температура квітня від +7 до +11 градусів, у горах – +2…+6 градусів.

Абсолютний мінімум температури становить -3…-16 градусів та -17…-22 градуси у Карпатах. Водночас абсолютний максим – +26…+33 градуси та +21…+22 градуси у горах.

Середня місячна кількість опадів складає 22-62 мм, на Закарпатті та в Карпатах 65-84 мм, на високогір’ї Карпат до 117 мм.